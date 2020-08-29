Розничные сети с 21 по 28 августа повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 2 коп./л, до 11,31–11,35 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Тернопольской области, где группа увеличила цены на 20 коп./л — с 11,35 до 11,55 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 5–20 коп./л.

WOG и ОККО повысили цены СУГ на 10–20 коп./л в Винницкой, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. На столичных станциях этих сетей цены составляют 12,78–12,79 грн/л.

Glusco повысила цены на 30 коп./л, до 12,20 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 18 коп./л, до 12,23 грн/л. KLO и Chipo за неделю подняли цены на 10 коп./л.

Такие сети как AMIC, Marshal и Motto повысили цены на 10–20 коп./л (см. табл).

Компания Цена Изм. ОККО 12,64 0,03 WOG 12,62 0,02 Авиас 11,35 0,01 Укрнафта 11,31 0,02 AMIC 12,01 0,04 Shell 12,15 0,02 SOCAR 12,73 -0,15 БРСМ-Нафта 12,23 0,18 Glusco 12,20 0,30 KLO 12,59 0,10 Автотранс 12,48 0,00 UPG 12,00 0,00 Параллель 12,35 0,00 BVS 11,99 0,00 Chipo 11,64 0,10 Marshal 11,50 0,20 SUN OIL 11,71 0,00 Mango 11,51 0,16 Motto 11,68 0,10 Средняя цена в Украине: 11,97 0,05

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 на 27 августа грн/л: