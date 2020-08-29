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Розничные сети с 21 по 28 августа повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп
14:52 28.08.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 2 коп./л, до 11,31–11,35 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Тернопольской области, где группа увеличила цены на 20 коп./л — с 11,35 до 11,55 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 5–20 коп./л.
WOG и ОККО повысили цены СУГ на 10–20 коп./л в Винницкой, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. На столичных станциях этих сетей цены составляют 12,78–12,79 грн/л.
Glusco повысила цены на 30 коп./л, до 12,20 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 18 коп./л, до 12,23 грн/л. KLO и Chipo за неделю подняли цены на 10 коп./л.
Такие сети как AMIC, Marshal и Motto повысили цены на 10–20 коп./л (см. табл).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 на 27 августа грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,64
|
0,03
|
WOG
|
12,62
|
0,02
|
Авиас
|
11,35
|
0,01
|
Укрнафта
|
11,31
|
0,02
|
AMIC
|
12,01
|
0,04
|
Shell
|
12,15
|
0,02
|
SOCAR
|
12,73
|
-0,15
|
БРСМ-Нафта
|
12,23
|
0,18
|
Glusco
|
12,20
|
0,30
|
KLO
|
12,59
|
0,10
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,00
|
0,00
|
Параллель
|
12,35
|
0,00
|
BVS
|
11,99
|
0,00
|
Chipo
|
11,64
|
0,10
|
Marshal
|
11,50
|
0,20
|
SUN OIL
|
11,71
|
0,00
|
Mango
|
11,51
|
0,16
|
Motto
|
11,68
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
11,97
|
0,05
|
|
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