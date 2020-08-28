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Розничные сети АЗС в период с 21-28 августа подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20–50 коп
12:40 28.08.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 47 коп./л, до 25,45 грн/л и 24,45 грн/л, соответственно. «Двойка» на станциях этой сети подорожала на 21коп./л, до 23,69 грн/л.
На станциях столичной KLO цены на бензины были подняты на 30 коп./л: «А-92» — до 22,79 грн/л, А-95 — до 23,79 грн/л. Все виды топлива в сети «Параллель» подорожали на 50 коп./л.
Такие сети как BVS и Motto повысили цены в регионах на 10-20 коп./л.
Отметим, вследствие окончания акционного предложения, приуроченного ко Дню независимости, топливо на АЗК SUNOIL 25 августа подорожало на 1,6–1,9 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 21 на 28 августа 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,91
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,69
|
0,21
|
25,45
|
0,47
|
24,45
|
0,47
|
SOCAR
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,39
|
0,00
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
22,79
|
0,30
|
23,79
|
0,30
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,43
|
0,00
|
23,93
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
22,30
|
0,00
|
23,30
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
Параллель
|
24,82
|
0,50
|
25,82
|
0,50
|
24,82
|
0,50
|
BVS
|
21,99
|
-0,10
|
22,99
|
0,00
|
22,49
|
0,10
|
Chipo
|
21,46
|
0,00
|
22,46
|
0,00
|
21,52
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
20,70
|
0,00
|
21,70
|
0,00
|
21,70
|
0,00
|
Marshal
|
19,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,77
|
1,88
|
22,77
|
1,88
|
21,38
|
1,49
|
Mango
|
19,98
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
20,19
|
0,00
|
Motto
|
19,86
|
0,03
|
21,20
|
0,03
|
20,10
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
22,03
|
0,08
|
23,09
|
0,09
|
22,51
|
0,08
|
|
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