Розничные сети АЗС в период с 21-28 августа подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20–50 коп

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 47 коп./л, до 25,45 грн/л и 24,45 грн/л, соответственно. «Двойка» на станциях этой сети подорожала на 21коп./л, до 23,69 грн/л.

На станциях столичной KLO цены на бензины были подняты на 30 коп./л: «А-92» — до 22,79 грн/л, А-95 — до 23,79 грн/л. Все виды топлива в сети «Параллель» подорожали на 50 коп./л.

Такие сети как BVS и Motto повысили цены в регионах на 10-20 коп./л.

Отметим, вследствие окончания акционного предложения, приуроченного ко Дню независимости, топливо на АЗК SUNOIL 25 августа подорожало на 1,6–1,9 грн/л.