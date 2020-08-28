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Цены на нефть слабо растут 28 августа на оценке последствий урагана в США на спрос
08:26 28.08.2020 |
Цены на нефть в пятницу утром показывают слабый рост на неопределенности с последствиями урагана в США для спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33% - до 45,75 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 43,11 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,02% - до 45,1 доллара за баррель.
Инвесторы по-прежнему сосредоточенно следят за ситуацией в США и пытаются оценить масштабы последствий. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе. Это оказывает некоторую поддержку ценам на нефть, снижая предложение на рынке.
"При незначительном повреждении нефтяной инфраструктуры, о котором пока сообщалось, и при остановке добычи, которая, вероятно, восстановится в ближайшие дни, похоже, что нефть продолжит торговаться в этом довольно узком диапазоне, к которому мы привыкли", - сказал агентству Блумберг аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
После прошедшего урагана "Лаура" внимание инвесторов теперь возвращается к коронавирусу и темпам восстановления мирового спроса на топливо. Как отмечает агентство, около половины автопарка Индии простаивает, в то время как продажи бензина и дизельного топлива в Великобритании по-прежнему примерно на 11% ниже уровней до карантина.
При этом главный сырьевой стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт (Helima Croft), чьи слова также приводит агентство, добавила, что обеспокоенность по поводу "Лауры" теперь сместилась с добычи на снижение спроса, поскольку последствия урагана могут снизить объемы потребления.
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