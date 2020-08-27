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Цены на нефть колеблются 27 августа на фоне урагана "Лаура" и статистики по запасам в США
08:37 27.08.2020 |
Цены на нефть в четверг утром показывает слабую разнонаправленную динамику, - инвесторы оценивают последствия урагана "Лаура" для спроса и предложения на рынке с учетом сохраняющихся высоких запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% - до 46,24 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - снижалась на 0,02%, до 43,38 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,33% - до 45,79 доллара за баррель.
Угроза урагана "Лаура" подтолкнула нефтяной рынок вверх в начале недели, но участники рынка не ожидают, что ураган сильно повлияет на поставки нефти, поскольку запасы сырья в США остаются высокими на фоне существенного падения спроса из-за коронавируса.
В среду минэнерго страны сообщило, что запасы нефти в США за неделю по 21 августа составили 507,8 миллиона баррелей, снизившись на 0,9%.
Агентство Рейтер в среду сообщало, что "Лаура" грозит привести к снижению добычи нефти в стране до уровней, сопоставимых с последствиями урагана "Катрина" в 2005 году.
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