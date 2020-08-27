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Цены на топливо имеют потенциал роста минимум на 1 грн/л - эксперт
23:26 26.08.2020 |
Потенциал для роста оптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
«Потенциал роста (цен на топливо - ek) составляет минимум 1 грн/л. Притом, как в опте, так и в рознице. И это лишь за счет синхронизации с текущими ценами на мировом рынке (нефть по $45/барр.)», - пишет эксперт, добавив, что банкиры прогнозируют дальнейшее снижение курса гривны, что пропорционально отобразится на цене топлива «на колонках».
По словам С.Куюна, запасы закупленных в период низких цен нефтепродуктов, которые сдерживали рост цен в течение всего лета, постепенно иссякают.
«Запасы дешевой нефти и нефтепродуктов подходят к концу, да и на низкой марже долго станции работать не смогут», - поясняет эксперт.
По его оценкам, на текущий момент, цены на топливо в Украине одни из самых низких, уступая лишь россиянам и белорусам с их дешевой нефтью.
«Более показательна картина без налогов, когда остается только закупочная стоимость и наценка. И если в прошлом году мы были ближе к максимумам, то этим летом переместились на самое дно, пропустив вперед только Словению», - пишет эксперт.
Основная причина такого пике, по его словам, - снижение розничной маржи. Так, с конца апреля мировые цены на нефть и нефтепродукты выросли втрое, тогда как цена на украинских заправках - меньше чем на 4%. При этом не все операторы адекватно реагируют на конъюнктуру рынка и повышают цены к экономически обоснованному уровню.
«Например, крупнейшая сеть АЗС («Приват», - ek), принадлежащая Игорю Коломойскому, удерживает цены неизменными с 29 апреля (я такой стабильности за последние лет 15 не припоминаю). А вы говорите, как расти, так они (цены) быстро, а как падать, то медленно. Как видим, не совсем так. А точнее, совсем не так!», - отметил он.
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговлитопливом падает третий квартал подряд.
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