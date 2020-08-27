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Цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ 26 августа практически не изменились
23:15 26.08.2020 |
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.06 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 23.73 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (0.0 коп/л) до 23.08 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 августа 2020 г. подорожал на 0.21% (3.0 коп/л) до 11.96 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.4%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.06
|16.50
|0.01
|0.44
|Бензин А-95 евро
|23.73
|17.50
|-0.03
|0.46
|Дизельное топливо Евро
|23.08
|17.50
|-0.02
|0.65
|Сжиженный газ
|11.96
|10.55
|0.21
|0.62
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