Доходность оптовой торговли топливом падает третий квартал подряд

На протяжении 2020 года доходность крупно- и мелкооптовой торговли дизельным топливом на внутреннем рынке Украины снижается, а в летние месяцы на ряде базисов стала убыточной. Об этом со ссылкой на собственное исследование enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

На станции Коростень расчетная мелкооптовая маржа (сопоставление себестоимости закупки и мелкооптовых цен реализации) в июне-августе составила в среднем -14/коп./л, тогда как в первом квартале была на уровне 1,59 грн/л.

По станции Новоград-Волынский в первом квартале 2020 года мелкооптовая маржа оценивалась экспертами «А-95» в 2 грн/л, а в летние месяцы - 16 коп/л.

Аналогичные результаты дает сопоставление крупнооптовых и мелкооптовых цен на основных базисах. Если в первом квартале мелкооптовая маржа в Коростене, Новограде и Николаеве зафиксирована в размере 55 коп./л, 34 коп./л и 62 коп./л соответственно, то в летние месяцы она снизилась в среднем до -16 коп./л (-19 коп./л в августе), -13 коп./л (-23 коп./л) в августе и -24 коп./л (-32 коп./л в июне).

Относительную стабильность демонстрирует только один базис - Кременчугский НПЗ: средняя мелкооптовая маржа в начале года составляла 13 коп./л, в летние месяцы - 9 коп./л.

Эксперты «А-95» считают, что падение доходности мелкооптовой торговли летом 2020 года связано с большими запасами продукта, закупленного на ценовом минимуме в апреле-мае, на фоне резкого роста мировых цен.

В пользу этого предположения говорит и факт безубыточности крупнооптовой торговли, которая, тем не менее, также демонстрирует существенное снижение доходности. Так, крупнооптовая маржа, рассчитанная как разница между оценочной себестоимостью поставок и ценой реализации, по Коростеню в первом квартале текущего года составляла 1,03 грн/л, а по Новограду - 1,67 грн/л. В летние месяцы данные показатели по Коростеню обнулились, а по Новограду упали до 29 коп./л.

«Очевидный факт влияния запасов говорит о неизбежной ценовой коррекции в сентябре, когда можно ожидать истощения старых запасов и их замену на более дорогие оперативные поставки», - считают в «А-95».

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года.

