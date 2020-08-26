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Автогаз на АЗС 25 августа приближается к 12 грн/л
11:46 25.08.2020 |
Розничные сети с 21 по 25 августа повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Glusco повысила цены на 30 коп./л, до 12,20 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 16 коп./л, до 12,22 грн/л. Luxwen и «Автопорт» подняли цены на 20 коп./л.
Такие сети как AMIC, «Укргаздобыча», «Род-Ник», «Офис» и Motto повысили цены на 5–10 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 25 августа составила 11,95 грн/л (+3 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 на 25 августа грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,61
|
0,00
|
WOG
|
12,60
|
0,00
|
Авиас
|
11,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,30
|
0,00
|
AMIC
|
12,01
|
0,04
|
Shell
|
12,12
|
0,00
|
SOCAR
|
12,88
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,22
|
0,16
|
Glusco
|
12,20
|
0,30
|
KLO
|
12,49
|
0,00
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,00
|
0,00
|
Параллель
|
12,35
|
0,00
|
Luxwen
|
12,19
|
0,20
|
Chipo
|
11,54
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,10
|
0,10
|
Автопорт
|
12,30
|
0,20
|
Овис
|
12,09
|
0,10
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,71
|
0,00
|
Mango
|
11,35
|
0,00
|
Motto
|
11,63
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
11,95
|
0,03
|
|
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