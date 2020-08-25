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Цены на нефть 25 августа колеблются на фоне ураганов в США и COVID-рисков
08:27 25.08.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают определенной динамики, колеблясь между плюсом и минусом на фоне природных катаклизмов в США и неоднозначных новостей по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01% - до 45,63 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 42,49 доллара за баррель. Ранее ноябрьские фьючерсы Brent росли в цене.
Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,07% - до 45,16 доллара за баррель.
Инвесторы по-прежнему сосредоточенно следят за ситуацией в США. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе. Это оказывает поддержку ценам на нефть, снижая предложение на рынке.
При этом на рынки оказывают давление растущие опасения второй волны коронавируса в Европе и Азии. Это может снова привести к закрытию границ и замедлить восстановление спроса.
Участники рынка также с некоторым пессимизмом встретили заявления американского эксперта по инфекционным заболеваниям о том, что поспешный выпуск вакцин может подорвать испытания других многообещающих кандидатов.
"Скачок на прошлой неделе в количестве буровых установок в США и неоднозначные данные о COVID-19 оказывают приглушенное негативное влияние на нефть на этой неделе", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).
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