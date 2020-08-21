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Крупные сети АЗС в период с 17-21 августа подняли цены на бензины и дизельное топливо на 50–80 коп
13:19 21.08.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ в июле. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 24,99 до 25,49 грн/л, А-95 — с 25,99 до 26,49 грн/л.
На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 49 коп./л: А-92 — до 25,98 грн/л, А-95 — до 26,98 грн/л, ДТ — до 25,98 грн/л. На 80 коп./л в сети UPG подорожали бензины, ДТ — на 50 коп./л.
На заправках Shell, Glusco и «Катрал» цены на топливо выросли на 5–35 коп./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, в связи с акционным предложением, которое действует с 21 по 24 августа, бензины и ДТ подешевели на 1,6–1,99 грн/л в сети SUN OIL.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 19 на 20 августа 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
WOG
|
25,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,91
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,48
|
0,04
|
24,98
|
0,03
|
23,98
|
0,03
|
SOCAR
|
25,98
|
0,49
|
26,98
|
0,49
|
25,98
|
0,49
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,39
|
0,00
|
Glusco
|
22,55
|
0,30
|
24,55
|
0,30
|
23,55
|
0,30
|
KLO
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,43
|
0,00
|
23,93
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
22,30
|
0,80
|
23,30
|
0,80
|
21,50
|
0,50
|
Параллель
|
24,32
|
0,00
|
25,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
BVS
|
22,09
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
Chipo
|
21,46
|
0,32
|
22,46
|
0,32
|
21,52
|
0,36
|
Катрал
|
21,99
|
0,20
|
22,97
|
0,20
|
20,97
|
0,20
|
Marshal
|
19,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
19,89
|
-1,99
|
20,89
|
-1,99
|
19,89
|
-1,60
|
Mango
|
19,98
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
20,19
|
0,00
|
Motto
|
19,83
|
-0,18
|
21,16
|
0,00
|
20,06
|
-0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
21,95
|
0,08
|
23,00
|
0,08
|
22,44
|
0,09
|
|
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