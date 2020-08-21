Крупные сети АЗС в период с 17-21 августа подняли цены на бензины и дизельное топливо на 50–80 коп

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ в июле. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 24,99 до 25,49 грн/л, А-95 — с 25,99 до 26,49 грн/л.

На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 49 коп./л: А-92 — до 25,98 грн/л, А-95 — до 26,98 грн/л, ДТ — до 25,98 грн/л. На 80 коп./л в сети UPG подорожали бензины, ДТ — на 50 коп./л.

На заправках Shell, Glusco и «Катрал» цены на топливо выросли на 5–35 коп./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, в связи с акционным предложением, которое действует с 21 по 24 августа, бензины и ДТ подешевели на 1,6–1,99 грн/л в сети SUN OIL.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 25,49 0,50 26,49 0,50 25,49 0,50 WOG 25,49 0,50 26,49 0,50 25,49 0,50 Авиас 19,95 0,00 20,95 0,00 21,00 0,00 Укрнафта 20,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 AMIC 23,91 0,00 24,94 0,00 23,94 0,00 Shell 23,48 0,04 24,98 0,03 23,98 0,03 SOCAR 25,98 0,49 26,98 0,49 25,98 0,49 БРСМ-Нафта 20,49 0,00 21,49 0,00 20,39 0,00 Glusco 22,55 0,30 24,55 0,30 23,55 0,30 KLO 22,49 0,00 23,49 0,00 22,49 0,00 Автотранс 22,43 0,00 23,93 0,00 22,48 0,00 UPG 22,30 0,80 23,30 0,80 21,50 0,50 Параллель 24,32 0,00 25,32 0,00 24,32 0,00 BVS 22,09 0,00 22,99 0,00 22,39 0,00 Chipo 21,46 0,32 22,46 0,32 21,52 0,36 Катрал 21,99 0,20 22,97 0,20 20,97 0,20 Marshal 19,80 0,00 20,80 0,00 18,80 0,00 SUN OIL 19,89 -1,99 20,89 -1,99 19,89 -1,60 Mango 19,98 0,00 20,98 0,00 20,19 0,00 Motto 19,83 -0,18 21,16 0,00 20,06 -0,02 Средняя цена в Украине: 21,95 0,08 23,00 0,08 22,44 0,09

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 19 на 20 августа 2020 г., грн/л