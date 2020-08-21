Финансовые новости
- |
- 21.08.20
- |
- 02:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стоимость мелкооптовых партий бензина 20 августа немного повысилась
23:37 20.08.2020 |
20 августа 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше — на 0.0% (1 коп/л) до 18.76 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.1% (1 коп/л) до 19.66 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене — на 0.0% (0 коп/л) до 17.45 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.76
|0.04
|0.09
|3.70
|Бензин А-95 евро
|19.66
|0.07
|0.33
|3.27
|Дизельное топливо евро
|17.45
|-0.03
|-0.46
|2.22
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш
|Еще один «подарок» от ГБР. Есть ли судебные перспективы у нового дела против Порошенко
|Бюджет с разрывом: 1,5 млрд грн в день надо одалживать Минфину до конца года. Все плохо?
|Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость мелкооптовых партий бензина 20 августа немного повысилась
|Розничный товарооборот в Украине в июле вырос на 8,5% – Госстат
|Транспортные предприятия Украины за 7 мес. сократили перевозку грузов на 15% - Госстат
|О чем свидетельствует разница в макроэкономических прогнозах Кабмина и НБУ?
|Повышение зарплат и должностного оклада работников бюджетной сферы будет стоить бюджету 4 миллиарда гривень
|Снижение инфляционной цели может быть преждевременным — НБУ
Это интересно
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet