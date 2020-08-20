Финансовые новости
- |
- 20.08.20
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
WOG 20 августа повысил цены топлива на 50 коп./л
12:50 20.08.2020 |
Сеть АЗК WOG 20 августа повысила цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
На станциях сети бензин А-92 и ДТ подорожали с 24,99 до 25,59 грн/л, А-95 - с 25,99 до 26,49 грн/л.
Кроме того, бензины и дизельное топливо подорожали на 10-20 коп/л в региональных сетях «Катрал» и «Олас».
Отметим, в июле WOG дважды повышал стоимость всех видов топлива на 50 коп/л - 6 и 21 июля.
Как сообщал enkorr, в первой декаде августа 2020 года валовая розничная маржа - разница между ценами на автомобильные партии нефтепродуктов и средними ценами на АЗС - по сравнению с июлем этого года сократилась на 20 коп./л, до 2,8 грн/л и 4 грн/л (без НДС) на А-95 и дизтопливе соответственно. Это минимальное значение с осени 2018 г.
В «А-95» отметили, что комплекс факторов, среди которых и сокращение маржи, сделал цены на АЗС Украины минимальными среди 10 стран Евросоюза и СНГ, которые мониторятся «А-95» на постоянной основе.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 19 на 20 августа 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,91
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,44
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
SOCAR
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,39
|
0,00
|
Glusco
|
22,25
|
0,00
|
24,25
|
0,00
|
23,25
|
0,00
|
KLO
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,43
|
0,00
|
23,93
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
21,90
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
21,20
|
0,00
|
Параллель
|
24,32
|
0,00
|
25,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
Олас
|
21,70
|
0,20
|
22,70
|
0,20
|
21,10
|
0,20
|
Chipo
|
21,16
|
0,00
|
22,16
|
0,00
|
21,24
|
0,00
|
Катрал
|
21,89
|
0,10
|
22,87
|
0,10
|
20,87
|
0,10
|
Marshal
|
19,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,88
|
0,00
|
22,88
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Mango
|
19,98
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
20,19
|
0,00
|
Motto
|
19,83
|
0,00
|
21,16
|
0,00
|
20,06
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
21,94
|
0,07
|
22,99
|
0,07
|
22,42
|
0,07
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти
|Сумасшедшая попытка переиграть всех: Зачем Тимошенко помогает Зеленскому и Медведчуку мочить Порошенко
|Подарок Кличко и Порошенко. Как Верещук вляпалась в «секту Путина»
|Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|WOG 20 августа повысил цены топлива на 50 коп./л
|Розничные сети 20 августа повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп.
|Бюджет с разрывом: 1,5 млрд грн в день надо одалживать Минфину до конца года. Все плохо?
|Цена на золото 20 августа продолжает снижаться после выхода протокола ФРС США
|Нефть дешевеет 20 августа на 1% на опасениях вокруг баланса предложения и спроса
|Нафтогаз решил развивать активы в Египте
Это интересно
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line