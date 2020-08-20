WOG 20 августа повысил цены топлива на 50 коп./л

Сеть АЗК WOG 20 августа повысила цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

На станциях сети бензин А-92 и ДТ подорожали с 24,99 до 25,59 грн/л, А-95 - с 25,99 до 26,49 грн/л.

Кроме того, бензины и дизельное топливо подорожали на 10-20 коп/л в региональных сетях «Катрал» и «Олас».

Отметим, в июле WOG дважды повышал стоимость всех видов топлива на 50 коп/л - 6 и 21 июля.

Как сообщал enkorr, в первой декаде августа 2020 года валовая розничная маржа - разница между ценами на автомобильные партии нефтепродуктов и средними ценами на АЗС - по сравнению с июлем этого года сократилась на 20 коп./л, до 2,8 грн/л и 4 грн/л (без НДС) на А-95 и дизтопливе соответственно. Это минимальное значение с осени 2018 г.

В «А-95» отметили, что комплекс факторов, среди которых и сокращение маржи, сделал цены на АЗС Украины минимальными среди 10 стран Евросоюза и СНГ, которые мониторятся «А-95» на постоянной основе.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 19 на 20 августа 2020 г., грн/л