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Розничные сети 20 августа повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп.
12:44 20.08.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
SOCAR в среднем повысила цены на 3 коп./л, до 12,73 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,68 грн/л (+30 коп./л к 27 июля). На станциях AMIC автогаз подорожал на 6 коп./л, до 11,97 грн/л.
Сеть АЗК «Автотранс» подняла цены на 15 коп./л, до 12,43 грн/л. Такие сети как «Параллель», BVS, Chipo, «Авантаж 7», «Рур груп» и SUN OIL повысили цены на 5-35 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 20 августа составила 11,91 грн/л (+3 коп./л).
По состоянию на 20 августа средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 990 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 на 20 августа грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,61
|
0,00
|
WOG
|
12,60
|
0,00
|
Авиас
|
11,33
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,29
|
0,00
|
AMIC
|
11,97
|
0,06
|
Shell
|
12,13
|
0,00
|
SOCAR
|
12,73
|
0,03
|
БРСМ-Нафта
|
12,05
|
0,00
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,49
|
0,00
|
Автотранс
|
12,43
|
0,15
|
UPG
|
11,90
|
0,00
|
Параллель
|
12,35
|
0,36
|
BVS
|
11,99
|
0,10
|
Chipo
|
11,54
|
0,14
|
Род-Ник
|
11,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,55
|
0,20
|
SUN OIL
|
11,71
|
0,03
|
Mango
|
11,35
|
0,02
|
Рур груп
|
11,59
|
0,10
|
Motto
|
11,58
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,91
|
0,03
|
|
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