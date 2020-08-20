Розничные сети 20 августа повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

SOCAR в среднем повысила цены на 3 коп./л, до 12,73 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,68 грн/л (+30 коп./л к 27 июля). На станциях AMIC автогаз подорожал на 6 коп./л, до 11,97 грн/л.

Сеть АЗК «Автотранс» подняла цены на 15 коп./л, до 12,43 грн/л. Такие сети как «Параллель», BVS, Chipo, «Авантаж 7», «Рур груп» и SUN OIL повысили цены на 5-35 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 20 августа составила 11,91 грн/л (+3 коп./л).

По состоянию на 20 августа средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 990 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 на 20 августа грн/л: