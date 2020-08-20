Нефть дешевеет 20 августа на 1% на опасениях вокруг баланса предложения и спроса

Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются примерно на 1%, опасения вокруг спроса на сырье и данные о запасах нефти в США сдерживают котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79% - до 45,01 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,02% - до 42,49 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем опускались в цене на 0,97%, до 42,69 доллара за баррель.

Риски по спросу на нефть поддерживаются неопределенностью вокруг экономики США. Власти страны продолжают спор об объеме нового пакета поддержки экономики. Белый дом и республиканцы готовы выделить около 1 триллиона долларов, демократы требуют намного больше. Советник президента страны Дональда Трампа ранее исключил, что новый пакет поддержки экономики США может быть сравним по величине с уже выделенными более чем 3,5 триллиона долларов.

Сдерживает котировки и статистика из США. Согласно данным минэнерго страны, за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в Штатах снизились только на 1,6 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали уменьшение на 2,7 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране за неделю не изменилась и осталась на уровне в 10,7 миллиона баррелей в день.

Инвесторы обратили внимание и на новости от ОПЕК+. Как заявил в среду министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, мировой спрос на нефть восстановился до 90% от докризисного уровня.

"Позитивные итоги встречи ОПЕК+ были скомпенсированы данными EIA (минэнерго США - ред.) о том, что запасы на прошлой неделе снизились слабее ожиданий", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика Phillip Futures Автара Санду (Avtar Sandu).