Цены на нефть 19 августа снижаются из-за сомнений относительно восстановления спроса в США

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, рынки обеспокоены из-за спора вокруг нового пакета стимулирования экономики США и в связи с этим перспектив относительно спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,75% - до 45,12 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,58% - до 42,64 доллара за баррель.

"Проблемы спроса сдерживают нефтяные цены, так как все еще нет прогресса по вопросу экономического стимулирования в США, а торговые переговоры США и КНР были отложены", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего менеджера отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукавы (Hiroyuki Kikukawa).

Белый дом и республиканцы по-прежнему не могут договориться с демократами в конгрессе о стимулировании экономики США и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице из-за разногласий о размере стимулирования. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-триллионный пакет поддержки.

Ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса. Позднее представитель Белого дома добавил, что Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет, и страны обсуждают лишь реализацию предыдущих соглашений.

Снижение нефтяных котировок сдерживают данные Американского института нефти (API). В ночь на среду институт сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 августа упали на 4,3 миллиона баррелей. Этот показатель оказался лучше прогноза снижения в 2,7 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером.