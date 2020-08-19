Финансовые новости
- |
- 19.08.20
- |
- 10:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 19 августа снижаются из-за сомнений относительно восстановления спроса в США
08:53 19.08.2020 |
Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, рынки обеспокоены из-за спора вокруг нового пакета стимулирования экономики США и в связи с этим перспектив относительно спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,75% - до 45,12 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,58% - до 42,64 доллара за баррель.
"Проблемы спроса сдерживают нефтяные цены, так как все еще нет прогресса по вопросу экономического стимулирования в США, а торговые переговоры США и КНР были отложены", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего менеджера отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукавы (Hiroyuki Kikukawa).
Белый дом и республиканцы по-прежнему не могут договориться с демократами в конгрессе о стимулировании экономики США и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице из-за разногласий о размере стимулирования. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-триллионный пакет поддержки.
Ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса. Позднее представитель Белого дома добавил, что Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет, и страны обсуждают лишь реализацию предыдущих соглашений.
Снижение нефтяных котировок сдерживают данные Американского института нефти (API). В ночь на среду институт сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 августа упали на 4,3 миллиона баррелей. Этот показатель оказался лучше прогноза снижения в 2,7 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче
|Зеленский уволил начальника разведки, чтобы отмазать Ермака от полиграфа, — Бутусов
|«Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов
|Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота остается на уровне в $2000 на фоне некоторого укрепления доллара
|Цены на нефть 19 августа снижаются из-за сомнений относительно восстановления спроса в США
|Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче
|Правительство установило гарантии для безубыточной деятельности «Энергоатома»
|Центрэнерго будет покупать уголь на 24% дешевле, чем продают государственные шахты
|Газодобывающие компании пересматривают свои программы в сторону сокращения
Это интересно
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line
|Fortnite удалили из Google Play и App Store
|Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров