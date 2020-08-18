Финансовые новости
- |
- 18.08.20
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин повторно ввел пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России
09:40 18.08.2020 |
Кабинет министров на закрытом заседании вновь ввел спецпошлины на сжиженный газ, дизтопливо и уголь из России.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №719 от 17 августа обнародовано на официальном правительственном портале.
В частности, в отношении тяжелых дистиллятов (газойлей) по кодам согласно УКТВЭД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, импортируемых из России трубопроводным транспортом, введена пошлина в размере 4%. В эту категорию попадает российское дизтопливо.
В отношении газов сжиженных по кодам согласно УКТВЭД 2711 12: 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 и углеводородов по коду согласно УКТВЭД 2901 10 00 10, введена спецпошлина в размере 3%.
Для всех типов угля по товарной позиции 2701 согласно УКТВЭД (кроме антрацитового угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозных, коксующихся и другиз углей с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в производстве электрической и тепловой энергии), введена спецпошлина в размере 65%.
В то же время признаны утратившими силу постановления Кабинета министров, которыми вводились спецпошлины на российские дизтопливо, автогаз и энергетический уголь.
Как сообщалось, на минувшей неделе стало известно, что суды первой и апелляционной инстанций отменили постановление Кабинета министров от 17 июля 2019 года о введении специальной пошлины на импорт из России трубопроводного дизельного топлива и сжиженного газа. Компании, импортирующие российское топливо, связывают с окружением Виктора Медведчука.
Напомним, 17 июля прошлого года Кабмин принял постановление №624, которым ввел с 1 августа 2019 года спецпошлину на дизельное топливо, поставляемое из России трубопроводным транспортом, в размере 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года - 4%. В свою очередь пошлина на поставки российского сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, с 1 октября - 3%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина
|Отмена книг учета для ФОПов. «Перемога»? Далеко не все так однозначно
|Виталий Портников: У белорусов и украинцев один выбор, между свободой и войной
|Лайт-версия ОПЗЖ. Почему уже три четверти украинцев против «слуг народа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Главным госинспектором по ядерной безопасности назначили Григория Плачкова
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.08.20
|Отмена книг учета для ФОПов. «Перемога»? Далеко не все так однозначно
|Кабмин повторно ввел пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России
|Стоимость золота 18 августа закрепилась на уровне в $2000 на фоне ослабления доллара
|Нефть 18 августа коррекционно дешевеет в ожидании встреч ОПЕК+
|Экорейдер Куфтырев пытается уничтожить компанию «БРСМ Нафта» и тысячи рабочих мест - 5 канал
Это интересно
|Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер
|Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition