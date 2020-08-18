Кабмин повторно ввел пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России

Кабинет министров на закрытом заседании вновь ввел спецпошлины на сжиженный газ, дизтопливо и уголь из России.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №719 от 17 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, в отношении тяжелых дистиллятов (газойлей) по кодам согласно УКТВЭД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, импортируемых из России трубопроводным транспортом, введена пошлина в размере 4%. В эту категорию попадает российское дизтопливо.

В отношении газов сжиженных по кодам согласно УКТВЭД 2711 12: 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 и углеводородов по коду согласно УКТВЭД 2901 10 00 10, введена спецпошлина в размере 3%.

Для всех типов угля по товарной позиции 2701 согласно УКТВЭД (кроме антрацитового угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозных, коксующихся и другиз углей с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в производстве электрической и тепловой энергии), введена спецпошлина в размере 65%.

В то же время признаны утратившими силу постановления Кабинета министров, которыми вводились спецпошлины на российские дизтопливо, автогаз и энергетический уголь.

Как сообщалось, на минувшей неделе стало известно, что суды первой и апелляционной инстанций отменили постановление Кабинета министров от 17 июля 2019 года о введении специальной пошлины на импорт из России трубопроводного дизельного топлива и сжиженного газа. Компании, импортирующие российское топливо, связывают с окружением Виктора Медведчука.

Напомним, 17 июля прошлого года Кабмин принял постановление №624, которым ввел с 1 августа 2019 года спецпошлину на дизельное топливо, поставляемое из России трубопроводным транспортом, в размере 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года - 4%. В свою очередь пошлина на поставки российского сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, с 1 октября - 3%.