Финансовые новости
- |
- 18.08.20
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 18 августа коррекционно дешевеет в ожидании встреч ОПЕК+
09:00 18.08.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются после роста в понедельник в ожидании встреч ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до 45,27 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,33% - до 42,75 доллара за баррель.
В понедельник нефть подорожала в пределах 1% на ожиданиях по спросу. Как сообщали СМИ, государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре.
Теперь внимание трейдеров обращено к грядущим встречам техкомитета и министерского комитета ОПЕК+, которые пройдут на этой неделе.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Инвесторы также оценивают прогноз американского минэнерго, опубликованный в понедельник вечером. Согласно документу, добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в сентябре снизится по сравнению с августом на 19 тысяч баррелей в день, или на 0,25% - до 7,558 миллиона баррелей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина
|Отмена книг учета для ФОПов. «Перемога»? Далеко не все так однозначно
|Виталий Портников: У белорусов и украинцев один выбор, между свободой и войной
|Лайт-версия ОПЗЖ. Почему уже три четверти украинцев против «слуг народа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Главным госинспектором по ядерной безопасности назначили Григория Плачкова
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.08.20
|Отмена книг учета для ФОПов. «Перемога»? Далеко не все так однозначно
|Кабмин повторно ввел пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России
|Стоимость золота 18 августа закрепилась на уровне в $2000 на фоне ослабления доллара
|Нефть 18 августа коррекционно дешевеет в ожидании встреч ОПЕК+
|Экорейдер Куфтырев пытается уничтожить компанию «БРСМ Нафта» и тысячи рабочих мест - 5 канал
Это интересно
|Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер
|Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition