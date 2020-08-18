Нефть 18 августа коррекционно дешевеет в ожидании встреч ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются после роста в понедельник в ожидании встреч ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до 45,27 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,33% - до 42,75 доллара за баррель.

В понедельник нефть подорожала в пределах 1% на ожиданиях по спросу. Как сообщали СМИ, государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре.

Теперь внимание трейдеров обращено к грядущим встречам техкомитета и министерского комитета ОПЕК+, которые пройдут на этой неделе.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Инвесторы также оценивают прогноз американского минэнерго, опубликованный в понедельник вечером. Согласно документу, добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в сентябре снизится по сравнению с августом на 19 тысяч баррелей в день, или на 0,25% - до 7,558 миллиона баррелей.