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Забастовки в Беларуси не вызовут дефицита топлива в Украине – эксперт
15:47 17.08.2020 |
Забастовки на белорусских предприятиях грозят украинскому топливному рынку лишь временной турбулентностью, не ожидается ни дефицита топлива, ни его резкого подорожания.
Как передает Укринформ, об этом директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн написал в Фейсбуке.
Как бы ни складывалась ситуация с поставками из Беларуси, максимум, чем может это сказаться на украинском рынке, допускает Куюн, это временной, двух-трехнедельной турбулентностью; не дефицитом, не резким скачком цены, а именно временной дестабилизацией.
По словам эксперта, на стабильность украинского топливного рынка влияет несколько факторов, в частности, диверсификация поставок топлива. Несмотря на проблемы с поставками, которые трижды возникали за последний год, за счет диверсификации эти кризисы проходили для конечного потребителя незаметно.
"Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Трейдеры продают его в лучшем случае в ноль, настолько перелит рынок. Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. И это еще раз доказывает важность сохранения диверсифицированной модели, которую то и дело ставят по сомнение украинские переработчики, предлагая ввести то пошлины, то квоты", - сказал Куюн.
Единственная действительно проблемная позиция - битум.
"Белорусские объемы (поставок битума в Украину - ред.), а это половина рынка, заменить объективно нечем, российские поставки закрыты, а импорт по морю украинские трейдеры только осваивают. Но для экономики и жизнедеятельности страны - это не вопрос стратегической важности, в отличие от дизтоплива и бензина", - отметил эксперт.
В любом случае, пока, пишет Куюн, белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают, о присоединении к забастовке заявили работники НПЗ "Нафтан". Он выразил сомнение, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает.
Как сообщалось, рабочие коллективы "Беларуськалия" и НПЗ "Нафтан" заявили, что с 17 августа присоединятся к забастовке. Сотрудники "Беларуськалия" объявили об остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений сильвинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ во вспомогательных цехах.
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