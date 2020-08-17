Забастовки в Беларуси не вызовут дефицита топлива в Украине – эксперт

Забастовки на белорусских предприятиях грозят украинскому топливному рынку лишь временной турбулентностью, не ожидается ни дефицита топлива, ни его резкого подорожания.

Как передает Укринформ, об этом директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн написал в Фейсбуке.

Как бы ни складывалась ситуация с поставками из Беларуси, максимум, чем может это сказаться на украинском рынке, допускает Куюн, это временной, двух-трехнедельной турбулентностью; не дефицитом, не резким скачком цены, а именно временной дестабилизацией.

По словам эксперта, на стабильность украинского топливного рынка влияет несколько факторов, в частности, диверсификация поставок топлива. Несмотря на проблемы с поставками, которые трижды возникали за последний год, за счет диверсификации эти кризисы проходили для конечного потребителя незаметно.

"Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Трейдеры продают его в лучшем случае в ноль, настолько перелит рынок. Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. И это еще раз доказывает важность сохранения диверсифицированной модели, которую то и дело ставят по сомнение украинские переработчики, предлагая ввести то пошлины, то квоты", - сказал Куюн.

Единственная действительно проблемная позиция - битум.

"Белорусские объемы (поставок битума в Украину - ред.), а это половина рынка, заменить объективно нечем, российские поставки закрыты, а импорт по морю украинские трейдеры только осваивают. Но для экономики и жизнедеятельности страны - это не вопрос стратегической важности, в отличие от дизтоплива и бензина", - отметил эксперт.

В любом случае, пока, пишет Куюн, белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают, о присоединении к забастовке заявили работники НПЗ "Нафтан". Он выразил сомнение, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает.

Как сообщалось, рабочие коллективы "Беларуськалия" и НПЗ "Нафтан" заявили, что с 17 августа присоединятся к забастовке. Сотрудники "Беларуськалия" объявили об остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений сильвинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ во вспомогательных цехах.