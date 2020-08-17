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Крупные сети 17 августа повысили цены на автогаз
13:32 17.08.2020 |
Крупные розничные сети за выходные повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
WOG и ОККО в среднем повысили цены на 10 коп./л, до 12,58 и 12,61 грн/л, соответственно. На столичных станциях этих сети цены составляют у WOG 12,58 грн/л (+10 коп/л к 14 августа) у ОККО —12,59 грн/л (+20 коп./л)
Сеть АЗК SOCAR подняла цены на 15 коп./л, до 12,71 грн/л. Такие сети как UPG и Luxwen повысили цены на 20 и 10 коп./л, до 11,70 и 11,99 грн/л, соответственно.
Средняя стоимость СУГ по Украине 17 августа составила 11,87 грн/л (+3 коп./л).
По состоянию на 17 августа средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 940 грн/т.
Как сообщал enkorr, АО «Укргаздобыча» на аукционе 13 августа продало 1064 т сжиженного газа по средневзвешенной цене 18 187 грн/т. Всего за два аукциона текущей недели (12 и 13 августа) компания продала 1938 т по средневзвешенной цене 18 282 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 14 на 17 августа, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,61
|
0,10
|
WOG
|
12,58
|
0,10
|
Авиас
|
11,30
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,27
|
0,00
|
AMIC
|
11,92
|
0,00
|
Shell
|
12,13
|
0,00
|
SOCAR
|
12,71
|
0,15
|
БРСМ-Нафта
|
12,03
|
0,00
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,39
|
0,00
|
Автотранс
|
12,28
|
0,00
|
UPG
|
11,70
|
0,20
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,99
|
0,00
|
Chipo
|
11,40
|
0,00
|
Luxwen
|
11,99
|
0,10
|
Marshal
|
11,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,68
|
0,00
|
Mango
|
11,33
|
0,00
|
Motto
|
11,65
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,87
|
0,03
|
|
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