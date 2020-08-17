Крупные сети 17 августа повысили цены на автогаз

Крупные розничные сети за выходные повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG и ОККО в среднем повысили цены на 10 коп./л, до 12,58 и 12,61 грн/л, соответственно. На столичных станциях этих сети цены составляют у WOG 12,58 грн/л (+10 коп/л к 14 августа) у ОККО —12,59 грн/л (+20 коп./л)

Сеть АЗК SOCAR подняла цены на 15 коп./л, до 12,71 грн/л. Такие сети как UPG и Luxwen повысили цены на 20 и 10 коп./л, до 11,70 и 11,99 грн/л, соответственно.

Средняя стоимость СУГ по Украине 17 августа составила 11,87 грн/л (+3 коп./л).

По состоянию на 17 августа средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 940 грн/т.

Как сообщал enkorr, АО «Укргаздобыча» на аукционе 13 августа продало 1064 т сжиженного газа по средневзвешенной цене 18 187 грн/т. Всего за два аукциона текущей недели (12 и 13 августа) компания продала 1938 т по средневзвешенной цене 18 282 грн/т.