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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Импорт нефтепродуктов через порты увеличился на 50% - АМПУ

12:59 14.08.2020 |

Нефть и безнин

 

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-июле 2020 г. увеличился на 47%, до 576 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (392 тыс. т), свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Лидером по объему импорта остается Одесса - за семь месяцев поставки через этот порт выросли более чем на треть, до 205,4 тыс. т. На втором месте порт «Пивденный» - 159 тыс. т, что в два раза больше объемов поставок за аналогичные семь месяцев прошлого года (78,6 тыс. т).

Порт Николаев в январе-июле 2020 г. принял 179,2 тыс. т, что в два раза превышает объем поставок января-июля 2019 г. (57,5 тыс. т).

Также поставки нефтепродуктов - метанола - осуществлялись через порт Черноморск. За 7 месяцев импорт через этот порт составил 5,6 тыс. т. Порт Измаил за этот же период принял 10,3 тыс. т нефтепродуктов, из которых практически весь объем - в мае-июне.

Как сообщал enkorr, в I полугодии 2020 г. в морские порты для внутреннего рынка поступило 529 тыс. т нефтепродуктов против 289 тыс. т годом ранее.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.
По материалам: EnKorr
 

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