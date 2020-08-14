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Нефть дорожает 14 августа на ожиданиях по восстановлению спроса
08:25 14.08.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, трейдеры с некоторым оптимизмом оценивают перспективы по восстановлению спроса на сырье на фоне экономического спада из-за пандемии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33%, до 45,11 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,28%, до 42,36 доллара за баррель.
Ожидания по спросу поддерживаются сильной статистикой по США. Так, данные по годовой инфляции в США в июле оказались лучше ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 8 августа опустилось ниже 1 миллиона впервые с конца марта, когда произошел скачок до рекордных почти 7 миллионов. Кроме того, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились сильнее ожиданий, добыча также уменьшилась.
Поддерживает рост и коррекционная динамика после снижения котировок на 1% в четверг. Тогда рынки были обеспокоены данными августовского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), которое сообщило, что ожидает падения спроса на нефть по итогам года до 8,1 миллиона баррелей в сутки вместо ранее ожидавшихся 7,9 миллиона.
"Ситуация несколько улучшилась, но динамика рынка по-прежнему не столь впечатляет", - приводит агентство Рейтер слова директора по энергетическим фьючерсам в Mizuho Роберта Яугера (Robert Yawger). Эксперт добавляет, что на рынке наблюдается переизбыток.
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