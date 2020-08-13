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Цены на нефть 13 августа коррекционно снижаются после роста на данных по запасам в США
08:48 13.08.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг утром несколько опускаются в рамках коррекции после роста на 2% в среду, вызванного данными о снижении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,2%, до 45,34 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI - на 0,12%, до 42,62 доллара за баррель. В среду котировки выросли в среднем на 2%.
За минувшую неделю (по 7 августа) коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, снизились на 4,5 миллиона баррелей и составили 514,1 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения показателя лишь на 2,9 миллиона баррелей. Добыча за отчетный период сократилась на 300 тысяч баррелей в сутки и составила 10,7 миллиона баррелей в день.
"В четвертом квартале цены на нефть могут быть значительно выше, если энергетический рынок начинает готовиться к нехватке нефти", - рассказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).
Рынки продолжают обращать внимание на августовский доклад ОПЕК, опубликованный в среду. Так, организация немного ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году, ожидая падения на 9,1 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году продолжает ожидать рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки.
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