Переживания по поводу отгрузок нефтепродуктов из Беларуси безосновательны — источник

Белорусские НПЗ работают в стабильном режиме, предпосылок для каких-либо сбоев нет. Об этом сообщил источник в белорусской нефтяной отрасли.

«Все долгосрочные контракты, а также спотовые отгрузки будут выполнены в полном объеме. Если кто-то переживает из-за проблем с Интернетом, то хочу напомнить, что мы умеем пользоваться факсами, а также на каждом из предприятий есть телетайпы», - заявил собеседник enkorr.

В связи с протестами в Беларуси и забастовками на некоторых белорусских предприятиях участники рынка нефтепродуктов Украины высказывают опасения по поводу стабильности импорта с этого направления.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что два нефтеперерабатывающих завода в Беларуси присоединились к забастовке, которую оппоненты действующей власти призвали организовать в знак протеста против итогов президентских выборов.

11 августа в «Белнефтехиме» опровергли эту информацию, сообщив, что предприятия работают в штатном режиме.