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Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о спецпошлинах на нефтепродукты РФ
08:26 12.08.2020 |
Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление Кабмина, которым правительство ввело спецпошлину на импорт российского дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Об этом свидетельствует решение суда, оказавшееся в распоряжении ZN.UA.
"Окружной Административный суд решил признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №624 от 17.07.2019 "Вопрос введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины", - говорится в решении суда.
Указано, что соответствующий иск подали ООО "АНВМТРЕЙД ПЛЮС", ООО "Белойл Комодити" и ООО "Мартин Трейд".
Истцы утверждали, что Кабмин принял указанное выше постановление якобы с нарушением процедуры. Кроме того, по словам истцов это постановление устанавливает ограничения в выборе поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа.
Согласно решению правительства, с 1 августа 2019 года спецпошлина на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, составляло 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года - 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газ (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составили 1,75%, с 1 октября - 3%.
Напомним, 17 июля прошлого года Кабмин принял постановление, №624. При этом в документе указано, что постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены применения Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.
При этом в своей статье для ZN.UA Сергей Куюн отметил, что Кабмин решился ввести спецпошлины спустя девять недель с дня одобрения соответствующего постановления, которое 15 мая было отправлено на ставшую уже привычной "трехдневную доработку".
По его словам, вокруг документа велась кулуарная борьба. Ведь лоббисты с разных сторон растаскивали это постановление на куски и пытались что-то в него вписать или вычеркнуть.
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