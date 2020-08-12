Финансовые новости
- |
- 12.08.20
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В рознице 11 августа отмечался незначительно росли цены на светлые нефтепродукты
07:56 12.08.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 11 августа 2020 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 21.95 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 23.56 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.90 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 11 августа 2020 г. немного подорожал на 0.0% (0.0 коп/л) до 11.82 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.2%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.95
|16.50
|0.01
|0.30
|Бензин А-95 евро
|23.56
|17.50
|0.01
|0.06
|Дизельное топливо Евро
|22.90
|17.50
|0.01
|0.10
|Сжиженный газ
|11.82
|10.15
|0.02
|0.12
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело о пяти миллиардах. Как Порошенко будет бить по Зеленскому Коломойским
|Голос Киева. Кто станет главным противником Притулы - Зеленский или Порошенко
|Зеленский не стал ветировать закон об игорном бизнесе, несмотря на ряд противоречивых норм
|Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Повысить «минималку» на 40% вполне реально - глава налоговой
|Перевалка грузов в украинских портах выросла с начала года на 7%
|ОАСК открыл производство в деле по иску о некомпетентности НКРЭКУ
|Зеленский подписал закон о налоговых льготах для производителей сериалов
|Нефть дорожает 12 августа на фоне данных API о снижении запасов в США
|Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о спецпошлинах на нефтепродукты РФ
Это интересно
|Forbes рассказал, кто больше всех заработал на видео в TikTok
|Первые в мире планшеты на Snapdragon 865+ и с экранами 120 Гц. Представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+
|Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд
|Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3: управление смартфоном жестами и продвинутые медицинские функции
|Представлены Galaxy Buds Live — вкладыши открытого типа с активным шумоподавлением и множеством датчиков
|Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
|Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех