Бензины и ДТ 7 августа продолжают дорожать в регионах

Региональные операторы АЗС за неделю (31 июля-1 августа) повысили стоимость бензина и ДТ на 0,3-1,2 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Одесская сеть «Катрал» повысила стоимость всех видов топлива на 1,2 грн/л: бензин марки А-95 подорожал до 22,77 грн/л, А-92 - до 21,79 грн/л, ДТ - до 20,77 грн/л. На станциях запорожской ZOG на 50 коп./л подорожали только бензины.

Сеть «Автотранс» увеличила стоимость бензина марки А-95 на 1 грн/л, 23,93 грн/л, а бензин марки А-92 и ДТ подорожали на 50 коп./л, до 22,43 грн/л и 22,48 грн/л соответственно.

В полтавской сети BVS бензины подорожали на 40 коп./л, ДТ - на 20 коп./л.

Цены на топливо в таких сетях как Glusco, Chipo, Marshal и «Укргаздобыча» выросли на 10-30 коп./л. (см. табл.).

Как сообщал enkorr, за месяц (1-31 июля) средняя цена топлива на АЗС выросла на 0,75 грн/л. Рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 31 июля по 7 августа 2020 г., грн/л