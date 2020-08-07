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Бензины и ДТ 7 августа продолжают дорожать в регионах
17:43 07.08.2020 |
Региональные операторы АЗС за неделю (31 июля-1 августа) повысили стоимость бензина и ДТ на 0,3-1,2 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Одесская сеть «Катрал» повысила стоимость всех видов топлива на 1,2 грн/л: бензин марки А-95 подорожал до 22,77 грн/л, А-92 - до 21,79 грн/л, ДТ - до 20,77 грн/л. На станциях запорожской ZOG на 50 коп./л подорожали только бензины.
Сеть «Автотранс» увеличила стоимость бензина марки А-95 на 1 грн/л, 23,93 грн/л, а бензин марки А-92 и ДТ подорожали на 50 коп./л, до 22,43 грн/л и 22,48 грн/л соответственно.
В полтавской сети BVS бензины подорожали на 40 коп./л, ДТ - на 20 коп./л.
Цены на топливо в таких сетях как Glusco, Chipo, Marshal и «Укргаздобыча» выросли на 10-30 коп./л. (см. табл.).
Как сообщал enkorr, за месяц (1-31 июля) средняя цена топлива на АЗС выросла на 0,75 грн/л. Рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 31 июля по 7 августа 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,92
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,44
|
0,30
|
24,95
|
0,30
|
23,95
|
0,30
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,30
|
0,29
|
Glusco
|
22,25
|
0,10
|
24,25
|
0,10
|
23,25
|
0,10
|
KLO
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,43
|
0,50
|
23,93
|
1,00
|
22,48
|
0,50
|
UPG
|
21,50
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Параллель
|
24,32
|
0,00
|
25,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
BVS
|
21,99
|
0,40
|
22,99
|
0,40
|
22,29
|
0,20
|
Chipo
|
21,14
|
0,03
|
22,14
|
0,03
|
21,06
|
0,02
|
ZOG
|
20,99
|
0,50
|
21,99
|
0,50
|
21,49
|
0,00
|
Marshal
|
19,80
|
0,30
|
20,80
|
0,30
|
18,80
|
0,30
|
SUN OIL
|
21,88
|
0,00
|
22,88
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Mango
|
19,98
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
19,99
|
0,00
|
Катрал
|
21,79
|
1,20
|
22,77
|
1,20
|
20,77
|
1,20
|
Укргаздобыча
|
20,70
|
0,20
|
21,70
|
0,20
|
21,00
|
0,20
|
Motto
|
19,98
|
0,00
|
21,15
|
0,00
|
20,05
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
21,87
|
0,02
|
22,92
|
0,03
|
22,34
|
0,02
|
|
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