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Цены на нефть 7 августа падают на рисках вокруг спроса на сырье
08:38 07.08.2020 |
Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром на рисках вокруг падения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,24% - до 44,98 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,29% - до 41,83 доллара за баррель.
Распространение коронавируса создает угрозы для восстановления экономики, а соответственно и спроса на нефть. По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило уже 19 миллионов.
Кроме того, эскалация конфликта США и КНР также создает опасения за спрос на сырье, так как Китай является одним из крупнейших импортеров нефти. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat.
Опасения вокруг падения спроса усиливаются рисками переизбытка сырья на рынке. С 1 августа ОПЕК+ ослабила сокращения добычи нефти до 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее. В четверг Саудовская Аравия объявила о снижении отпускных цен на свою нефть для Европы и Азии. Ирак, который находится в числе "двоечников" обязался в августе дополнительно сократить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день, так как в июле страна соблюдала квоту не на 100%.
"Все действительно сводится к ситуации со спросом. Мы застряли в подвешенном состоянии, пытаясь предугадать как пойдет кривая коронавируса. Перевесят ли меры поддержки (экономики - ред.) США вспышки (коронавируса -ред.) в мире", - полагает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
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