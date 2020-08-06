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На АЗС 6 августа не значительно росли цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
23:09 06.08.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 августа 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.90 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 23.56 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.90 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 августа 2020 г. подорожал на 0.12% (1.0 коп/л) до 11.81 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.1%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.90
|16.50
|0.07
|0.45
|Бензин А-95 евро
|23.56
|17.50
|0.08
|0.20
|Дизельное топливо Евро
|22.90
|17.50
|0.08
|0.21
|Сжиженный газ
|11.81
|10.15
|0.12
|0.94
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