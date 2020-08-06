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Количество EV-зарядных станций во всем мире превысило 1 000 000
17:36 06.08.2020 |
Электромобильная индустрия незаметно подошла к одному из своих крупнейших достижений - количество общественных зарядных устройств во всем мире превысило отметку в 1 млн, передает The Detroit News.
Согласно последним данным BloombergNEF, количество электромобильных зарядных станций (ЭЗС) пересекло семизначный порог где-то в мае, увеличившись вдвое всего за три года.
Большая часть новой инфраструктуры построена в Китае и Европе. Северная Америка с гораздо менее устойчивыми государственными субсидиями и поддержкой остается третьей стороной в гонке за ЭЗС. Впрочем, есть небольшая надежда, что план стимулирования американской экономики, пострадавшей от пандемии, ускорит расширение зарядной инфраструктуры.
Запуск в серию новых батарейных пикапов от Ford, Rivian и Tesla также может ускорить темпы установки зарядных устройств в США (пикапы пользуются в стране огромным спросом и появление новых удачных моделей меняет структуру местного автомобильного рынка, - ek). Наконец, и General Motor решила инвестировать в зарядные станции через 24 года после создания своего первого электромобиля.
«Выборы [президента] также могут иметь большое значение, - сказал аналитик BloombergNEF Райан Фишер. - Байден очень оптимистично относился как к электромобилям, так и к зарядной инфраструктуре».
14 июля кандидат в президенты от Демократической партии обнародовал свой собственный «зеленый» план стоимостью $2 трлн, в том числе программу «Деньги в обмен на драндулет», призванную побудить водителей обменивать бензиновые авто на EV. Однако, независимо от результатов голосования, США, похоже, не смогут догнать лидеров.
Так, количество ЭЗС в Нидерландах больше, чем в США. При этом в маленькой европейской стране меньше лицензированных водителей, чем в штате Нью-Йорк. Китай остается самым агрессивным в плане ускорения роста электромобильного рынка с более чем половиной мировых розеток. Инфраструктура электромобилей стремительно развивается в Европе, где по инвестициям в зарядные сети лидирует Франция. Европейский Союз недавно объявил о планах по созданию 1 миллиона общественных зарядных устройств к 2025 г.
Частично недавний рост сети ЭЗС можно отнести к эффекту захвата земель, так как сетевые разработчики, такие как французская коммунальная компания Engie и нидерландский стартап Allego, гоняются за лучшими площадками. Кроме того, расширению сети ЭЗС способствовали недавно принятые в Германии программы стимулирования покупок электромобилей.
«По крайней мере, в Европе ... в ближайшие несколько лет будет установлено множество зарядных устройств с упреждением спроса, - сказал Фишер. - Это может быть довольно монополистическим рынком, ведь если свободная земля исчезнет, вам негде будет поставить свое зарядное устройство».
BloombergNEF ожидает, что каждый десятый автомобиль, купленный в 2025 году, будет работать от аккумулятора, а к 2040 году миру потребуется около 12 млн общественных зарядных точек и почти $400 млрд инфраструктурных инвестиций. Безусловно, количество необходимых розеток, в конечном итоге, будет зависеть от того, сколько электромобилей будет приобретено. Но справедливо и обратное утверждение - продажи EV будут ускоряться по мере расшиерния сети ЭЗС.
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