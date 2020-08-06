Цены на нефть 6 августа не показывают единой динамики после бурного роста накануне

Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно в четверг утром после роста в пределах 4% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% - до 45,27 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,07% - до 42,16 доллара за баррель.

В среду цены на нефть росли в пределах 4%, а марка Brent отыграла все потери с 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+, превысив отметку в 45,27 доллара за баррель. Теперь стоимость WTI перешла к небольшому коррекционному снижению, а цена Brent продолжает расти.

Поддержку котировкам оказала статистика по запасам нефти в США, согласно которой запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,4 миллиона баррелей и составили 518,6 миллиона баррелей. Кроме того, снизилась также и добыча нефти в стране, до 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом аналитики считают, что ситуация на рынке нефти по-прежнему нестабильна из-за падения спроса на сырье. "Трудно быть конструктивным по отношению к рынку нефти, когда спрос замедлился, а сырья - много", - считают аналитики ING Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер.