Финансовые новости
- |
- 06.08.20
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В мелком опте 5 августа цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ незначительно выросли
23:00 05.08.2020 |
05 августа 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.55% (10 коп/л) до 18.71 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.28% (5 коп/л) до 19.57 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.14% (2 коп/л) до 17.49 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.71
|0.55
|0.38
|7.45
|Бензин А-95 евро
|19.57
|0.28
|-0.31
|6.53
|Дизельное топливо евро
|17.49
|0.14
|-0.39
|5.24
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Карантинные бунты: Почему у Зеленского решили не наезжать на местную власть в Луцке и Тернополе
|Виталий Портников: Кравчук собирается подставить Фокина
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В мелком опте 5 августа цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ незначительно выросли
|Кабмин утвердил модель ПСО, предусматривающую продажу «Энергоатомом» около 40% ресурса на рынке двусторонних договоров
|Объем сделок M&A в Украине в I пол.-2020 сократился в 4,7 раза - KPMG
|Вакантность киевских ТРЦ в I пол.-2020 увеличилась до 12% – NAI Ukraine
|Поставщик электроэнергии YASNO начинает продавать природный газ
|Укргаздобыча не может начать эксплуатацию 11 скважин
Это интересно
|Обманутые китайские криптоинвесторы организовали свою мошенническую схему
|Спецверсию кабриолета Lexus LC посвятили морским путешествиям
|Первую в мире водородную заправку для пассажирских поездов построят в Германии
|Toyota запустит производство твердотельных батарей в 2025 году
|Илон Маск рассказал новые подробности о разрабатываемых чипов для мозга
|BMW придумала руль-джойстик для машин с автопилотом
|Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349