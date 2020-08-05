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Кабмин утвердил нормы потерь нефтепродуктов при транспортировке
15:42 05.08.2020 |
Правительство утвердило нормы расходов нефтепродуктов во время приема, хранения, отпуска, перегрузки и транспортировки.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина без обсуждения.
Согласно пояснительной записке к документу, нормы устанавливают максимально допустимые потери нефтепродуктов во время приема, хранения, отпуска, перегрузки и транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским, речным или трубопроводным транспортом.
В пояснительной записке сказано, что на данный момент в Украине не существует нормативно-правовых актов, которые бы регулировали нормы затрат нефтепродуктов.
Отмечается, что это негативно влияет на финансовое состояние субъектов хозяйствования, которые работают в сфере производства, транспортировки, хранения, принадлежащих к сфере управления Государственного агентства резерва Украины, Министерства обороны и других предприятий. Отсутствие учета затрат приводит к нарушению налогового и бухгалтерского учета, за что возникает материальная ответственность.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-июне 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 1,610 млрд долл., что на 34,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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