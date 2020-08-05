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В Украине дорожает бензин и дизтопливо. К чему готовиться автомобилистам в августе
11:50 05.08.2020 |
В первый месяц лета бензин и дизтопливо в Украине подорожали на 80 копеек, а автогаз - на 39 копеек. Эксперты главной причиной такого изменения цен называют ослабление гривны, поскольку Украина закупает топливо за границей за валюту. О других причинах повышения цен и прогнозах пишет "Сегодня".
Так, сообщается, что не только колебание курса иностранных денег стало причиной роста цен на топливо на автозаправках. Потенциал для подорожания еще остался, поэтому АЗС продолжат поднимать ценники в августе.
Заправить автомобиль в среднем стало на 43 грн дороже
Заправить полный бак бензином А-95+ обойдется в 1175 грн. Это на 43 грн дороже, чем в начале июля. Литр бензина этой марки подорожал на 88 копеек.
Бензин А-95 на АЗС уже продают на 80 копеек дороже, А-92 - на 81 копейку, дизтопливо - на 78. Сжиженный газ подорожал на 39 копеек.
Почему автозаправки подняли цены? Падение гривни - главный фактор, почему бензин и горючее подорожали, отмечают эксперты. По отношению к доллару и евро национальная валюта потеряла 1-1,5 грн.
Дело в том, что украинские импортеры покупают горючее за валюту. При ввозе нефтепродуктов государство начисляет налоги в евро и пересчитывает по курсу Нацбанка. А потом операторы доход, полученный в гривнях, конвертируют в евро, чтобы закупить новую партию нефтепродуктов. А когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится для АЗС дороже, из-за чего они поднимают цены.
Вторая причина - подорожание нефтепродуктов на границе (в странах, из которых украинские импортеры покупают бензин и дизтопливо). Для трейдеров горючее подорожало на 12% за последний месяц.
"Практически все лето котировки на нефть выше 40 долларов за баррель. Если сравнивать с маем, то это подорожание примерно на 20%. Соответственно, цена на нефтепродукты тоже росла. Реакцию на это мы видим на заправках", - говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.
И третья причина - рост спроса. В Украине потребление горючего выросло за счет аграрного сектора и из-за внутреннего туризма - украинцы начали больше путешествовать по стране после ослабления карантина.
Что касается цен на сжиженный газ, то они напрямую не зависят от рынка нефти, так как в мире сжиженный газ не всегда используется как автогаз, а больше в промышленности и в быту. На цену больше влияет курс национальной валюты.
"Для сжиженного газа июль был неоднозначным - цена прыгала вверх-вниз. Рост, который мы видим последнее время, - это в первую очередь влияния курса, замечает Артем Куюн, замдиректора "Консалтинговой группы А-95".
В августе бензин и дизтопливо продолжит дорожать
Каждый процент роста цен на границе приводит к поднятию цен в рознице на 10 копеек за литр через две недели.
"Поскольку в июле цены выросли на 12%, то они создают потенциал для повышения цен на 1,2 грн", - отмечает Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ "Психея".
Также ослабление гривни на 10 копеек приводит к росту ценников на АЗС на 7-8 копеек за литр горючего через две недели.
Две недели - это период, за который партию горючего доставляют на АЗС от поставщика.
"Поскольку в июле национальная валюта ослабла к доллару и евро на 1,3-1,5 грн, это дает около гривни потенциала для подорожания. Суммарно получается, что уже сформировался потенциал для подорожания нефтепродуктов на две гривни. Восемьдесят копеек мы уже видим в цене. В ближайшую неделю мы увидим рост цен на 30 копеек. И в следующие две-три недели мы увидим подорожание еще на 80 копеек. Если курс не будет меняться, то на 30-40 копеек горючее продолжит дорожать каждую неделю. Это тот запас роста, который уже сформирован", - говорит Геннадий Рябцев.
Кроме этого на протяжении августа могут меняться котировки на нефть и нефтепродукты, что дополнительно повлияет на цены на АЗС к концу месяца.
"Сейчас предложение превышает спрос и теоретически цены на нефть должны снижаться. Но на фондовых рынках работают спекулянты, задача которых - поднять котировки. И они ограничены, поскольку спрос не восстанавливается так существенно, как ожидают. Карантинные ограничения сохраняются, и это означает, что для нефтяных котировок есть потолок роста. Соответственно, котировки нефтепродуктов тоже привязаны к ограничениям. Может, на уровне 5% потенциал для роста есть, поскольку остается высокий спрос со стороны аграриев во всех странах. Но для Украины основной фактор риска не мировая конъюнктура рынка, а нацвалюта, поскольку курс гривни после долгого периода упал, и это не очень радует", - добавляет Рябцев.
Сжиженный газ тоже подорожает. Артем Куюн прогнозирует, что цены на сжиженный газ вырастут в опте более чем на 1000 грн за тонну.
"Это будет плюс 60 копеек на литр. Чтобы обновлять запасы, АЗС нужно закупать ресурс, который уже более дорогой. Если не будет форс-мажоров, то цены могут вырасти до 50-70 копеек", - говорит Артем Куюн.
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