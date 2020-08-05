Финансовые новости
- |
- 05.08.20
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть марки Brent 5 августа отыграла все потери после 6 марта, поднявшись выше $45,27
13:35 05.08.2020 |
Нефть марки Brent отыграла все потери с 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+, превысив отметку в 45,27 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.26 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,96% - до 45,3 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,04% - до 42,55 доллара за баррель.
В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
Инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США снизились за минувшую неделю на 8,6 миллиона баррелей.
Теперь трейдеры ждут публикации официальных данных американского министерства энергетики, которые будут обнародованы позднее в среду. Аналитики ждут, что ведомство также сообщит о снижении запасов, но только на 3 миллиона баррелей после падения более чем на 10 миллионов баррелей неделей ранее.
"Оптимистичные настроения связаны сегодня с новостями по запасам в США, но мы полагаем, что "быкам" может понадобиться спрятаться на ранчо, так как тема COVID-19 снова выйдет на центральный план в ближайшие дни", - сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Карантинные бунты: Почему у Зеленского решили не наезжать на местную власть в Луцке и Тернополе
|Виталий Портников: Кравчук собирается подставить Фокина
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть марки Brent 5 августа отыграла все потери после 6 марта, поднявшись выше $45,27
|«Нафтогаз» повысил цены на газ для населения
|«Энергоатому» вводят наблюдательный совет
|В июле регистрации подержанных легковушек вчетверо превзошли рынок новых авто
|В Украине дорожает бензин и дизтопливо. К чему готовиться автомобилистам в августе
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.08.20
Это интересно
|Обманутые китайские криптоинвесторы организовали свою мошенническую схему
|Спецверсию кабриолета Lexus LC посвятили морским путешествиям
|Первую в мире водородную заправку для пассажирских поездов построят в Германии
|Toyota запустит производство твердотельных батарей в 2025 году
|Илон Маск рассказал новые подробности о разрабатываемых чипов для мозга
|BMW придумала руль-джойстик для машин с автопилотом
|Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349