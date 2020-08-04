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Дискаунтеры 4 августа поднимают цены на автогаз в регионах
17:19 04.08.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 4 августа повысили стоимость автогаза на 10-75 коп./л в регионах. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5-7 коп./л, до 11,17-11,22 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Тернопольской области, где группа увеличила цены на 75 коп./л - с 10,80 до 11,55 грн/л. В Черновицкой, Волынской и Ривненской областях продукт подорожал на 10 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» в Сумской, Харьковской и Черкасской областях автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,99 грн/л. При этом в Днепропетровской области ресурс на БРСМ подешевел до 11,79 грн/л (-10 коп./л).
В то же время сеть станций «Авантаж» повысила цены на автогаз на 10 коп./л, до 11,35 грн/л. На 10 коп./л также выросли цены на станциях Mango в Винницкой и Львовской областях - до 11,19 грн/л. Сеть SUN OIL подняла стоимость ресурса на 20 коп./л в Днепропетровской области (11,20 грн/л).
По данным «А-95», средняя цена автогаза 4 августа выросла на 2 коп./л, до 11,82 грн/л.
Как сообщал enkorr, с 1 июня по 31 июля средняя розничная цена газа выросла на 13,5% или на 1,4 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за последние два месяца повысились на 10%, до 18 960 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 на 4 августа, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,50
|
0,00
|
WOG
|
12,48
|
0,00
|
Авиас
|
11,17
|
0,07
|
Укрнафта
|
11,22
|
0,05
|
AMIC
|
11,92
|
0,00
|
Shell
|
11,92
|
0,00
|
SOCAR
|
12,64
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,99
|
0,03
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,44
|
0,00
|
Автотранс
|
12,28
|
0,00
|
UPG
|
11,50
|
0,00
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,35
|
0,10
|
Chipo
|
11,32
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,99
|
0,00
|
Marshal
|
11,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,65
|
0,03
|
Mango
|
11,29
|
0,05
|
Motto
|
11,61
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,82
|
0,02
|
|
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