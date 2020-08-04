Дискаунтеры 4 августа поднимают цены на автогаз в регионах

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 4 августа повысили стоимость автогаза на 10-75 коп./л в регионах. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5-7 коп./л, до 11,17-11,22 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Тернопольской области, где группа увеличила цены на 75 коп./л - с 10,80 до 11,55 грн/л. В Черновицкой, Волынской и Ривненской областях продукт подорожал на 10 коп./л.

На станциях «БРСМ-Нафта» в Сумской, Харьковской и Черкасской областях автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,99 грн/л. При этом в Днепропетровской области ресурс на БРСМ подешевел до 11,79 грн/л (-10 коп./л).

В то же время сеть станций «Авантаж» повысила цены на автогаз на 10 коп./л, до 11,35 грн/л. На 10 коп./л также выросли цены на станциях Mango в Винницкой и Львовской областях - до 11,19 грн/л. Сеть SUN OIL подняла стоимость ресурса на 20 коп./л в Днепропетровской области (11,20 грн/л).

По данным «А-95», средняя цена автогаза 4 августа выросла на 2 коп./л, до 11,82 грн/л.

Как сообщал enkorr, с 1 июня по 31 июля средняя розничная цена газа выросла на 13,5% или на 1,4 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за последние два месяца повысились на 10%, до 18 960 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 на 4 августа, грн/л: