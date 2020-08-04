Оптовые цены СУГ 3 августа неожиданно снизились

Стоимость оптовых партий СУГ в Украине снизилась 3 августа, сообщает «Консалтинговая группа А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.

По словам трейдеров, драйвером снижения стала компания «Надежда». Прайс оператора продемонстрировал снижение на 400-700 грн в зависимости от региона. Так, в Харьковской области «Надежда» предлагает газ на условиях DDP АЗС по 18 300 грн/т, в Полтавской - по 18 200 грн/т. По словам трейдеров, прайсовая стоимость соответствует уровню реальных сделок.

3 августа также был проведен аукцион Regal Petroleum, на котором компания реализовала ресурс по 17 660 грн/т(-510).

По данным «А-95», более 70% импортных закупок «Надежды» приходится на «Тенгизшевройл». Аналитики оценивают среднюю стоимость ресурса ТШО в начале августа в порядке 19 000 грн/т на условиях FCA Селещина. Напомним, что на последнем аукционе 30 июля «Укргаздобыча» реализовала свой ресурс по 18 295 грн/т на условиях самовывоза.

Аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн не исключает дальнейшего снижения цен в Украине.

«Падение цен внутри страны, скорее всего, вызовет адекватное снижение цен на границе до около $400/т. Это может повлечь за собой значительное сокращение спотовых поставок из РФ, которые сегодня оцениваются в $435/т. В ближайшее семь-десять дней это может помочь сбалансировать рынок», - отметил А.Куюн.

В то же время, по его словам, в перспективе 14-20 дней, цены в Украине могут вернуться к паритетному уровню спотовых поставок.

Как сообщал enkorr, в июне в Украину было импортировано 161 тыс. т сжиженного газа, что является рекордным объемом поставок за весь период наблюдений. В то же время, объем поступлений импортного СУГ в июле оценивается в около 120 тыс. т. Падение поставок создало ожидание дефицита ресурса к концу июля, однако крупные переходящие остатки сбалансировали рынок. Впрочем, трейдеры не исключают ресурсную напряженность к середине августа.