Финансовые новости
- |
- 04.08.20
- |
- 00:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Оптовые цены СУГ 3 августа неожиданно снизились
23:16 03.08.2020 |
Стоимость оптовых партий СУГ в Украине снизилась 3 августа, сообщает «Консалтинговая группа А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.
По словам трейдеров, драйвером снижения стала компания «Надежда». Прайс оператора продемонстрировал снижение на 400-700 грн в зависимости от региона. Так, в Харьковской области «Надежда» предлагает газ на условиях DDP АЗС по 18 300 грн/т, в Полтавской - по 18 200 грн/т. По словам трейдеров, прайсовая стоимость соответствует уровню реальных сделок.
3 августа также был проведен аукцион Regal Petroleum, на котором компания реализовала ресурс по 17 660 грн/т(-510).
По данным «А-95», более 70% импортных закупок «Надежды» приходится на «Тенгизшевройл». Аналитики оценивают среднюю стоимость ресурса ТШО в начале августа в порядке 19 000 грн/т на условиях FCA Селещина. Напомним, что на последнем аукционе 30 июля «Укргаздобыча» реализовала свой ресурс по 18 295 грн/т на условиях самовывоза.
Аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн не исключает дальнейшего снижения цен в Украине.
«Падение цен внутри страны, скорее всего, вызовет адекватное снижение цен на границе до около $400/т. Это может повлечь за собой значительное сокращение спотовых поставок из РФ, которые сегодня оцениваются в $435/т. В ближайшее семь-десять дней это может помочь сбалансировать рынок», - отметил А.Куюн.
В то же время, по его словам, в перспективе 14-20 дней, цены в Украине могут вернуться к паритетному уровню спотовых поставок.
Как сообщал enkorr, в июне в Украину было импортировано 161 тыс. т сжиженного газа, что является рекордным объемом поставок за весь период наблюдений. В то же время, объем поступлений импортного СУГ в июле оценивается в около 120 тыс. т. Падение поставок создало ожидание дефицита ресурса к концу июля, однако крупные переходящие остатки сбалансировали рынок. Впрочем, трейдеры не исключают ресурсную напряженность к середине августа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
|Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
|НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2020 г. на 20,7%, денежной массы - на 19,5%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госбюджет с начала года недополучил 30 млрд гривен плановых доходов
|Индекс ожиданий деловой активности в июле вырос до 46,9 п.п. из 100 – НБУ
|Оптовые цены СУГ 3 августа неожиданно снизились
|Минфин выдал лицензии на производство спирта частным заводам
|Нацкомиссия снизила «зеленый» тариф на электроэнергию
|Июльский спрос на новые авто в Украине вырос на 10 процентов
Это интересно
|Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета
|27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
|Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%
|Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме
|Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям
|Forbes назвал самые дорогие бренды мира
|В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy