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Падение цен на нефть 3 августа ускорилось на опасениях по поводу переизбытка предложения
14:54 03.08.2020 |
Мировые цены на нефть продолжают опускаться в понедельник днем, но уже более быстрыми темпами, инвесторы опасаются переизбытка предложения из-за ослабления сокращений добычи ОПЕК+ и падения спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.08 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,92%, до 43,12 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,29% - до 39,75 доллара за баррель. Утром снижение цен на нефть не превышало 0,6% по обеим маркам, но с открытием торгов в Европе падение ускорилось.
Инвесторы оценивают возможность возникновения на нефтяном рынке переизбытка предложения. Рост числа случаев заболевших коронавирусом создает угрозы для развития экономики, что в свою очередь влечет за собой падение спроса на нефть. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения.
"До тех пор, пока не произойдет существенного падения количества заражений COVID-19, которое было бы достаточным для уменьшения страха потребителей,... спрос может не восстановиться", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Кроме того, с 1 августа ОПЕК+ перешла к ослаблению сокращения добычи нефти. Теперь объем сокращений составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона. Предполагается, что этот этап сокращений продлится до конца года.
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