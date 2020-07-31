В среднем за неделю (24-31 июля) автогаз подорожал на 15 коп/л

За прошедшую неделю (24-31 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 15 коп./л, до 11,79 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Средняя цена на станциях ОККО за неделю повысилась на 16 коп./л, на АЗС WOG - на 34 коп./л, SOCAR - на 44 коп./л.

AMIC, Shell, UGP, Glusco, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», Mango и др. за прошедшую неделю повысили цены в пределах 10-25 коп./л (см. табл.).

Наименьшую динамику роста розничных цен - на 5 коп./л - продемонстрировала консолидированная сеть «Привата».

Всего с 1 июня средняя розничная цена газа выросла на 13,5% или на 1,4 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за последние два месяца повысились на 10%, до 18 960 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 24 на 31 июля, грн/л: