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В среднем за неделю (24-31 июля) автогаз подорожал на 15 коп/л
11:43 31.07.2020 |
За прошедшую неделю (24-31 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 15 коп./л, до 11,79 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Средняя цена на станциях ОККО за неделю повысилась на 16 коп./л, на АЗС WOG - на 34 коп./л, SOCAR - на 44 коп./л.
AMIC, Shell, UGP, Glusco, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», Mango и др. за прошедшую неделю повысили цены в пределах 10-25 коп./л (см. табл.).
Наименьшую динамику роста розничных цен - на 5 коп./л - продемонстрировала консолидированная сеть «Привата».
Всего с 1 июня средняя розничная цена газа выросла на 13,5% или на 1,4 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за последние два месяца повысились на 10%, до 18 960 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 24 на 31 июля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,50
|
0,16
|
WOG
|
12,48
|
0,34
|
Авиас
|
11,11
|
0,05
|
Укрнафта
|
11,17
|
0,05
|
AMIC
|
11,91
|
0,32
|
Shell
|
11,79
|
-0,12
|
SOCAR
|
12,62
|
0,44
|
БРСМ-Нафта
|
11,97
|
0,09
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,44
|
0,30
|
Автотранс
|
12,23
|
0,25
|
UPG
|
11,50
|
0,20
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
BVS
|
11,79
|
0,20
|
Chipo
|
11,32
|
0,20
|
Род-Ник
|
11,89
|
0,20
|
Marshal
|
11,60
|
0,20
|
Авантаж 7
|
11,25
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,62
|
0,11
|
Mango
|
11,24
|
0,15
|
Motto
|
11,58
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,79
|
0,14
|
|
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