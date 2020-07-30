Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 10-50 коп.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В сети Marshal топливо подорожало на 50 коп./л: бензин марки А-95 - до 20,50 грн/л, А-92 - до 19,50 грн/л, ДТ- до 18,50 грн/л. На станциях Mango бензины подорожали на 19 коп./л, ДТ - на 10 коп./л.

Сеть Shell подняла цены на 60 коп./л в Одесской области: бензин марки А-95 - до 25,29 грн/л, А-92 - до 23,69 грн/л, ДТ- до 24,29 грн/л.

Тернопольская Green Wave повысила розничную цену бензинов на 10 коп./л (см. табл.).

Отметим, за неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 29 по 30 июля 2020 г., грн/л