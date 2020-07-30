Финансовые новости
- |
- 30.07.20
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 10-50 коп.
13:47 30.07.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В сети Marshal топливо подорожало на 50 коп./л: бензин марки А-95 - до 20,50 грн/л, А-92 - до 19,50 грн/л, ДТ- до 18,50 грн/л. На станциях Mango бензины подорожали на 19 коп./л, ДТ - на 10 коп./л.
Сеть Shell подняла цены на 60 коп./л в Одесской области: бензин марки А-95 - до 25,29 грн/л, А-92 - до 23,69 грн/л, ДТ- до 24,29 грн/л.
Тернопольская Green Wave повысила розничную цену бензинов на 10 коп./л (см. табл.).
Отметим, за неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 29 по 30 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,92
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,14
|
0,05
|
24,65
|
0,05
|
23,65
|
0,05
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,02
|
0,00
|
Glusco
|
22,15
|
0,00
|
24,15
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
KLO
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
UPG
|
21,50
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Параллель
|
24,32
|
0,00
|
25,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
BVS
|
21,59
|
0,00
|
22,59
|
0,00
|
22,09
|
0,00
|
Chipo
|
21,11
|
0,00
|
22,11
|
0,00
|
21,04
|
0,00
|
Green Wave
|
19,90
|
0,10
|
20,90
|
0,10
|
20,20
|
0,00
|
Marshal
|
19,50
|
0,50
|
20,50
|
0,50
|
18,50
|
0,50
|
SUN OIL
|
21,88
|
0,00
|
22,88
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Mango
|
19,98
|
0,19
|
20,98
|
0,19
|
19,99
|
0,10
|
Motto
|
19,98
|
0,00
|
21,15
|
0,00
|
19,91
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
21,84
|
0,01
|
22,89
|
0,01
|
22,31
|
0,01
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Госрезерв отправят в форвард. Власти хотят хранить продтовары у частных компаний
|Водород как топливо. Сможет ли Украина стать частью «водородной» стратегии ЕС
|Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕБА раскритиковала законопроект об особом налогообложении ІТ
|Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 - Минфин
|Минюст Украины предложит ветировать законопроект о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Нефть 30 июля дешевеет более чем на 1% на неопределенных перспективах спроса на сырье
|Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 10-50 коп.
Это интересно
|Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город
|Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
|Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион