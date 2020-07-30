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Нефть 30 июля стабильна на оценке перспектив восстановления спроса
08:31 30.07.2020 |
Цены на нефть в среду утром не показывают выраженной динамики, инвесторы оценивают данные минэнерго о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent не изменялась и оставалась на отметке в 44,09 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent дешевел на 0,02%, до 43,74 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% - до 41,23 доллара за баррель.
Инвесторы обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 миллиона баррелей, или на 2%, до 526 миллионов баррелей. Аналитики ожидали, напротив, роста показателя на 0,4 миллиона баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге выросли на 1,3 миллиона баррелей, до 51,4 миллиона. Кроме того, увеличились запасы бензина и дистилляторов, что подчеркивает неоднозначный характер восстановления спроса на топливо.
"Новости не целиком хорошие, с признаками того, что восстановление спроса все еще сталкивается с трудностями", - отмечают аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.
Аналитики говорят, что колебания цен в четверг вызваны также опасениями по поводу роста числа заражений COVID-19 и повышением вероятности возобновления карантинных ограничений. В среду СМИ сообщили, что число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, заболели же более 4 миллионов человек. Число случаев COVID-19 в мире тем временем превысило 16,5 миллиона, умерли более 656 тысяч человек.
"Пока мы регистрируем новые ежедневные случаи, риск для спроса на нефть слишком велик", - сказал агентству сырьевой аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar).
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