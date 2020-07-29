Средняя цена автогаза на АЗС 28 июля достигла 11,80 грн/л

Розничные сети 29 июля повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5 коп./л, до 11,11-11,17 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Полтавской области, где группа увеличила цены на 30 коп./л - с 10,95 до 11,35 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10-20 коп./л.

WOG в среднем повысила цены на 16 коп./л, до 12,48 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,58 грн/л (+30 коп./л к 28 июля). На станциях SOCAR автогаз подорожал на 20 коп./л, до 12,62 грн/л.

Сети АЗК AMIC, BVS, ZOG, Mango, Рур груп, Автопорт и Motto и повысили цены в среднем на 5-10 коп./л (см. табл.).

По данным «А-95», средняя цена автогаза 29 июля выросла на 5 коп./л, до 11,78 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 на 29 июля грн/л: