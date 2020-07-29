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Средняя цена автогаза на АЗС 28 июля достигла 11,80 грн/л
12:59 29.07.2020 |
Розничные сети 29 июля повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5 коп./л, до 11,11-11,17 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Полтавской области, где группа увеличила цены на 30 коп./л - с 10,95 до 11,35 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10-20 коп./л.
WOG в среднем повысила цены на 16 коп./л, до 12,48 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,58 грн/л (+30 коп./л к 28 июля). На станциях SOCAR автогаз подорожал на 20 коп./л, до 12,62 грн/л.
Сети АЗК AMIC, BVS, ZOG, Mango, Рур груп, Автопорт и Motto и повысили цены в среднем на 5-10 коп./л (см. табл.).
По данным «А-95», средняя цена автогаза 29 июля выросла на 5 коп./л, до 11,78 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 на 29 июля грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,50
|
0,00
|
WOG
|
12,48
|
0,16
|
Авиас
|
11,11
|
0,05
|
Укрнафта
|
11,17
|
0,05
|
AMIC
|
11,84
|
0,08
|
Shell
|
11,79
|
0,00
|
SOCAR
|
12,62
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
11,97
|
0,00
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,29
|
0,00
|
Автотранс
|
12,18
|
0,00
|
UPG
|
11,50
|
0,00
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
BVS
|
11,79
|
0,10
|
Chipo
|
11,32
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,89
|
0,00
|
ZOG
|
11,89
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,62
|
0,00
|
Mango
|
11,24
|
0,05
|
Рур груп
|
11,49
|
0,10
|
Автопорт
|
12,10
|
0,20
|
Motto
|
11,58
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
11,78
|
0,05
|
|
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