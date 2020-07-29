Бензины и ДТ 29 июля дорожают в регионах

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 29 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 10-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Сеть станций Motto повысила цены на бензины в среднем на 13-28 коп./л, ДТ - на 3 коп./л. Наибольший рост в сети зафиксирован в Киевской области. Так, цены на бензины в столичном регионе подорожали на 50 коп./л: А-95-до 20,88 грн/л, А-92 - до 19,88 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10 коп./л только в Закарпатской и Днепропетровской областях до 19,88 грн/л и 19,58 грн/л соответственно.

В сети Mango топливо подорожало на 20 коп./л: бензин марки А-95 - до 20,79 грн/л, А-92 - до 19,79 грн/л, ДТ- до 19,89 грн/л.

На станциях ривненской сети «Олас» бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ - на 30 коп./л. Полтавская сеть BVS, житомирская «Фактор» и тернопольская Green Wave подняли розничную цену дизтоплива на 10-40 коп./л (см. табл.).

Отметим, за неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 28 по 29 июля 2020 г., грн/л