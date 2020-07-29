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Бензины и ДТ 29 июля дорожают в регионах
11:59 29.07.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 29 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 10-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Сеть станций Motto повысила цены на бензины в среднем на 13-28 коп./л, ДТ - на 3 коп./л. Наибольший рост в сети зафиксирован в Киевской области. Так, цены на бензины в столичном регионе подорожали на 50 коп./л: А-95-до 20,88 грн/л, А-92 - до 19,88 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10 коп./л только в Закарпатской и Днепропетровской областях до 19,88 грн/л и 19,58 грн/л соответственно.
В сети Mango топливо подорожало на 20 коп./л: бензин марки А-95 - до 20,79 грн/л, А-92 - до 19,79 грн/л, ДТ- до 19,89 грн/л.
На станциях ривненской сети «Олас» бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ - на 30 коп./л. Полтавская сеть BVS, житомирская «Фактор» и тернопольская Green Wave подняли розничную цену дизтоплива на 10-40 коп./л (см. табл.).
Отметим, за неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 28 по 29 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,92
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,09
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
23,60
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,02
|
0,00
|
Glusco
|
22,15
|
0,00
|
24,15
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
KLO
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
UPG
|
21,50
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Параллель
|
24,32
|
0,00
|
25,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
BVS
|
21,59
|
0,00
|
22,59
|
0,00
|
22,09
|
0,10
|
Chipo
|
21,11
|
0,00
|
22,11
|
0,00
|
21,04
|
0,00
|
Олас
|
21,60
|
0,20
|
22,60
|
0,20
|
21,30
|
0,30
|
Фактор
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
18,90
|
0,10
|
Green Wave
|
19,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
20,20
|
0,40
|
Маркет
|
19,90
|
0,00
|
21,60
|
0,20
|
19,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,88
|
0,00
|
22,88
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Mango
|
19,79
|
0,20
|
20,79
|
0,20
|
19,89
|
0,20
|
Motto
|
19,98
|
0,28
|
21,15
|
0,13
|
19,91
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
21,83
|
0,00
|
22,87
|
0,00
|
22,30
|
0,00
|
|
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