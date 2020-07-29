Финансовые новости
- |
- 29.07.20
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 28 июля торгуется разнонаправленно на данных API о запасах в США и опасениях за спрос
08:50 29.07.2020 |
Цены на нефть в среду утром показывают смешанную динамику, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07% - до 43,64 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent - на 0,12%, до 43,27 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% - до 41 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 6,83 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения только на 1,2 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,36 миллиона баррелей.
"Это должно временно снизить некоторые опасения по поводу продолжающегося падения спроса", - приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам AxiCorp Стивена Иннеса (Stephen Innes).
При этом рост случаев коронавируса продолжает давить на рыки. Распространение COVID-19 поддерживает опасения по поводу падения спроса на топливо, что приводит к переполнению рынка нефтью.
Так, в США, которые являются крупнейшем в мире потребителем нефти, в четырех штатах во вторник было зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса. С начала эпидемии, согласно данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в стране заразились 4 294 770 человек, скончались более 148 тысяч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валерій Пекар: Управлінська культура політичної верхівки та висновки на майбутнє
|Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому
|Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов
|Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средняя цена автогаза на АЗС 28 июля достигла 11,80 грн/л
|Без транзита российского газа экспорт водорода в ЕС не удастся
|Бензины и ДТ 29 июля дорожают в регионах
|Укрепление гривни в 2021 г. с прогнозных 29,1 грн/$ до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП - Минэкономики
|Минэкономики Украины прогнозирует рост ВВП в 2021г. на 4,6% при инфляции 7,3% - проект постановления
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.07.20
|Золото 28 июля укрепляется в ожидании решения ФРС по ставке
Это интересно
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
|Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион
|Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку
|Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров
|Android опередил iOS по преданности пользователей
|США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
|В США представлен проект «квантового» Интернета