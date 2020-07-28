Розничная маржа на АЗС достигла минимума

Расчетная розничная маржа на бензин А-95 и дизельное топливо на украинском рынке сократилась до минимума за последние 15 месяцев. В комплексе с другими рыночными факторами цены на АЗС стали минимальными в Европе, и ниже, чем в России и Беларуси. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

За 24 дня июля 2020 года валовая розничная маржа - разница между ценами на автомобильные партии нефтепродуктов и средними ценами на АЗС - составила 3,1 грн/л и 4,3 грн/л (без НДС) на продаже бензина А-95 и дизтоплива соответственно.

Это минимальные значения с апреля 2019 года, когда эти показатели составили 3 грн/л и 3,9 грн/л для бензина и ДТ соответственно.

При этом в «Консалтинговой группе А-95» отмечают, что в апреле 2020 года был отмечен исторический максимум валовой розничной маржи, которая составила 7,4 грн/л (без НДС) на бензине А-95 и дизтопливе.

«В апреле розничные цены не успевали падать вслед за обвалом мировых котировок, тогда как в июле не успевают расти вслед за ними», - прокомментировали в «А-95».

Средний показатель валовой маржи за 7 месяцев 2020 года для бензина А-95 составил 4,9 грн/л, что на 0,9 грн/л (23,7%) выше, чем в 2019 году (4 грн/л, без НДС). Этот же показатель для дизтоплива составил 5,6 грн/л, что на 0,6 грн/л (12,1%) выше, чем за семь месяцев прошлого года (5 грн/л, без НДС).

В «А-95» также сообщили, что в связи с сокращением маржи, девальвации гривни и больших запасов на рынке цены на АЗС Украины стали минимальными среди 10 стран Евросоюза и СНГ, которые мониторятся «А-95» на постоянной основе. Сравнение проводится за вычетом налогов в каждой из исследуемых стран.

Так, по состоянию на 27 июля в Украине средняя стоимость бензина А-95 составляла €0,37/л, ДТ - €0,43/л. Максимальные цены отмечены в Испании - €0,49/л и €0,50/л соответственно.

Стоимость бензина А-95 без налогов в Украине стала на €0,03/л ниже, чем в России (€0,4/л), при этом стоимость ДТ сравнялась.

Минимальные значения цен в Украине установились еще в середине июля (€0,39/л на А-95 и €0,45/л на ДТ), хотя в начале апреля Украина заняла верхнюю строчку в рейтинге дороговизны нефтепродуктов среди исследуемых стран. Тогда минимальные показатели наблюдались в Польше - €0,38/л на А-95 и €0,45/л на ДТ, тогда как в Украине стоимость была на уровне €0,47/л и €0,53/л соответственно.

В «Консалтинговой группе А-95» отметили, что валовая розничная маржа на сжиженный газ остается практически без изменений на протяжении последних трех лет и составляет около 1,6 грн/л.

