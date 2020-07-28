Автогаз в рознице 28 июля продолжает дорожать

Розничные сети 28 июля повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

ОККО в среднем повысила цены на 16 коп./л, до 12,50 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,59 грн/л (+30 коп./л к 27 июля). На станциях KLO автогаз подорожал на 15 коп./л.

Сеть АЗК «БРСМ-Нафта» подняла цены на 5 коп./л, до 11,95 грн/л. Такие сети как UPG, «Нефтек», Chipo, «Род-Ник», «Овис» и SUN OIL повысили цены на 5-20 коп./л.

Между тем, 28 июля на донецких станциях сети Motto автогаз подешевел на 10 коп./л, до 11,88 грн/л. Отметим, что накануне, 27 июля, Motto опустила цену на 20 коп./л в Киевской и Харьковской областях, до 10,98 грн/л и 11,78 грн/л соответственно.

Средняя стоимость СУГ по Украине 28 июля составила 11,73 грн/л (+4 коп./л).

Как сообщал enkorr, с 17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным «А-95», выросла на 600 грн/т, до 18 470 грн/т. За этот же период ресурс на аукционах «Укргаздобычи» подорожал на 730 грн/т, до 18 000 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 на 28 июля грн/л: