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Автогаз в рознице 28 июля продолжает дорожать
15:41 28.07.2020 |
Розничные сети 28 июля повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
ОККО в среднем повысила цены на 16 коп./л, до 12,50 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,59 грн/л (+30 коп./л к 27 июля). На станциях KLO автогаз подорожал на 15 коп./л.
Сеть АЗК «БРСМ-Нафта» подняла цены на 5 коп./л, до 11,95 грн/л. Такие сети как UPG, «Нефтек», Chipo, «Род-Ник», «Овис» и SUN OIL повысили цены на 5-20 коп./л.
Между тем, 28 июля на донецких станциях сети Motto автогаз подешевел на 10 коп./л, до 11,88 грн/л. Отметим, что накануне, 27 июля, Motto опустила цену на 20 коп./л в Киевской и Харьковской областях, до 10,98 грн/л и 11,78 грн/л соответственно.
Средняя стоимость СУГ по Украине 28 июля составила 11,73 грн/л (+4 коп./л).
Как сообщал enkorr, с 17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным «А-95», выросла на 600 грн/т, до 18 470 грн/т. За этот же период ресурс на аукционах «Укргаздобычи» подорожал на 730 грн/т, до 18 000 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 на 28 июля грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,50
|
0,16
|
WOG
|
12,32
|
0,00
|
Авиас
|
11,05
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,12
|
0,00
|
AMIC
|
11,77
|
0,00
|
Shell
|
11,79
|
0,00
|
SOCAR
|
12,42
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,95
|
0,05
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,29
|
0,15
|
Автотранс
|
12,18
|
0,00
|
UPG
|
11,50
|
0,20
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
Нефтек
|
12,19
|
0,20
|
Chipo
|
11,32
|
0,20
|
Род-Ник
|
11,89
|
0,10
|
Овис
|
11,89
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,62
|
0,11
|
Mango
|
11,19
|
0,00
|
Motto
|
11,55
|
-0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
11,73
|
0,04
|
|
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