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Дискаунтеры 28 июля продолжают повышать цены на топливо
11:39 28.07.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 28 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Сеть станций «Авантаж» повысила цены на бензины на 50 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 20,95 грн/л, А-92 - до 19,95 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне - 19,45 грн/л.
Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 20 коп./л, на ДТ - на 8 коп./л. Так цена на А-95 увеличилась с 21,29 грн/л до 21,49 грн/л, А-92 - с 20,29 до 20,49 грн/л, ДТ - до 20,02 грн/л.
В сети Chipo дизтопливо подорожало на 26 коп./л, бензины на 27 коп./л.
Отметим, за неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 27 по 28 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,92
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,09
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
23,60
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,20
|
21,49
|
0,20
|
20,02
|
0,08
|
Glusco
|
22,15
|
0,00
|
24,15
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
KLO
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
UPG
|
21,50
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Параллель
|
24,32
|
0,00
|
25,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
BVS
|
21,59
|
0,00
|
22,59
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Chipo
|
21,11
|
0,27
|
22,11
|
0,27
|
21,04
|
0,26
|
Укр-Петроль
|
20,70
|
0,00
|
21,70
|
0,00
|
21,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
19,95
|
0,50
|
20,95
|
0,50
|
19,45
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,88
|
0,00
|
22,88
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Mango
|
19,59
|
0,00
|
20,59
|
0,00
|
19,69
|
0,00
|
Motto
|
19,70
|
0,00
|
21,01
|
0,00
|
19,88
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
21,83
|
0,01
|
22,87
|
0,01
|
22,30
|
0,00
|
|
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