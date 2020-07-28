Дискаунтеры 28 июля продолжают повышать цены на топливо

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 28 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Сеть станций «Авантаж» повысила цены на бензины на 50 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 20,95 грн/л, А-92 - до 19,95 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне - 19,45 грн/л.

Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 20 коп./л, на ДТ - на 8 коп./л. Так цена на А-95 увеличилась с 21,29 грн/л до 21,49 грн/л, А-92 - с 20,29 до 20,49 грн/л, ДТ - до 20,02 грн/л.

В сети Chipo дизтопливо подорожало на 26 коп./л, бензины на 27 коп./л.

Отметим, за неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 27 по 28 июля 2020 г., грн/л