Средняя цена автогаза 27 июля достигла 11,70 грн/л

За выходные (24-27 июля) розничные сети АЗС повысили цены на сжиженный газ в пределах 10-25 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG в среднем повысила цены на 19 коп./л, до 12,32 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,28 грн/л (+20 коп./л к 24 июля).

В сети SOCAR автогаз подорожал на 24 коп./л, до 12,42 грн/л.

Сети АЗК «БРСМ-Нафта», «Автотранс», BVS, Род-Ник, Marshal, Mango, «Авантаж 7» и Овис повысили цены в среднем на 5-20 коп./л (см. табл.).

По данным «А-95», средняя цена автогаза 27 июля выросла на 4 коп./л, до 11,70 грн/л.

Отметим, с 17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным «А-95», выросла на 600 грн/т, до 18 470 грн/т. За этот же период ресурс на аукционах «Укргаздобычи» подорожал на 730 грн/т, до 18 000 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 24 на 27 июля грн/л: