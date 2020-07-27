Финансовые новости
- |
- 27.07.20
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Средняя цена автогаза 27 июля достигла 11,70 грн/л
13:05 27.07.2020 |
За выходные (24-27 июля) розничные сети АЗС повысили цены на сжиженный газ в пределах 10-25 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
WOG в среднем повысила цены на 19 коп./л, до 12,32 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,28 грн/л (+20 коп./л к 24 июля).
В сети SOCAR автогаз подорожал на 24 коп./л, до 12,42 грн/л.
Сети АЗК «БРСМ-Нафта», «Автотранс», BVS, Род-Ник, Marshal, Mango, «Авантаж 7» и Овис повысили цены в среднем на 5-20 коп./л (см. табл.).
По данным «А-95», средняя цена автогаза 27 июля выросла на 4 коп./л, до 11,70 грн/л.
Отметим, с 17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным «А-95», выросла на 600 грн/т, до 18 470 грн/т. За этот же период ресурс на аукционах «Укргаздобычи» подорожал на 730 грн/т, до 18 000 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 24 на 27 июля грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,34
|
0,00
|
WOG
|
12,32
|
0,19
|
Авиас
|
11,05
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,12
|
0,00
|
AMIC
|
11,77
|
0,18
|
Shell
|
11,79
|
-0,12
|
SOCAR
|
12,42
|
0,24
|
БРСМ-Нафта
|
11,90
|
0,03
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,14
|
0,00
|
Автотранс
|
12,18
|
0,20
|
UPG
|
11,30
|
0,00
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
BVS
|
11,69
|
0,10
|
Chipo
|
11,12
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,79
|
0,10
|
Marshal
|
11,50
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,51
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,25
|
0,10
|
Овис
|
11,79
|
0,10
|
Mango
|
11,19
|
0,10
|
Motto
|
11,56
|
-0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
11,70
|
0,04
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Если Зеленский примет решение наступать на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона, - Александр Турчинов
|Вадим Денисенко: Два разговора Зеленского и Путина. А может разговора не было?
|Имитация победы: Смогут ли автографы Путина и Меркель остановить обстрелы на Донбассе
|Слишком много пушек. Как генералы Зеленского «оптимизируют» артиллерию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средняя цена автогаза 27 июля достигла 11,70 грн/л
|Cети-дискаунтеры 27 июля подняли цены на топливо на 10–70 коп./л
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.07.20
|Золото 27 июля торгуется у исторических максимумов, серебро дорожает более чем на 6%
|За неделю (17-24 июля) цены на ДТ выросли на 950 грн/т
|Запасы в ПХГ Украины на конец июля достигли уровня вхождения в прошлый отопительный сезон
Это интересно
|Китай отправил на Марс свой первый зонд «Вопросы к небу»
|5000 мА•ч и 100 Вт — это новая «норма» для смартфонов
|144 Гц, 1 мс, Snapdragon 865+, 16 ГБ и 6000 мА·ч. Представлен игровой монстр Asus ROG Phone 3
|Госдеп США объявил награду до 1 млн долларов за сведения об украинских хакерах
|Селфи-камера сбоку и две батареи: представлен игрофон Lenovo Legion Phone Duel
|Ученые создали первый в мире не режущийся материал
|Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter