Cети-дискаунтеры 27 июля подняли цены на топливо на 10–70 коп./л

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, за выходные (24-27 июля) повысили стоимость бензина и ДТ на 10-70 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Сеть станций «Авантаж» повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 20,45 грн/л, А-92 - до 19,45 грн/л, ДТ - до 19,45 грн/л. В сети Prime дизтопливо подорожало на 40 коп./л, бензины на 70 коп./л.

Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 30 коп./л, на ДТ - на 13 коп./л. Так цена на А-95 увеличилась с 20,99 грн/л до 21,29 грн/л, А-92 - с 19,99 до 20,29 грн/л, ДТ - до 19,94 грн/л. В сети «Укргаздобыча» бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ осталось на прежнем уровне (20,80 грн/л).

BVS, Фактор, Mango и «Автопорт» подняли цены на 20-40 коп./л (см. табл.).

Отметим, за неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 по 27 июля 2020 г., грн/л