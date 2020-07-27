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Cети-дискаунтеры 27 июля подняли цены на топливо на 10–70 коп./л
11:45 27.07.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, за выходные (24-27 июля) повысили стоимость бензина и ДТ на 10-70 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Сеть станций «Авантаж» повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 20,45 грн/л, А-92 - до 19,45 грн/л, ДТ - до 19,45 грн/л. В сети Prime дизтопливо подорожало на 40 коп./л, бензины на 70 коп./л.
Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 30 коп./л, на ДТ - на 13 коп./л. Так цена на А-95 увеличилась с 20,99 грн/л до 21,29 грн/л, А-92 - с 19,99 до 20,29 грн/л, ДТ - до 19,94 грн/л. В сети «Укргаздобыча» бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ осталось на прежнем уровне (20,80 грн/л).
BVS, Фактор, Mango и «Автопорт» подняли цены на 20-40 коп./л (см. табл.).
Отметим, за неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 по 27 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,92
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,09
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
23,60
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,29
|
0,30
|
21,29
|
0,30
|
19,94
|
0,13
|
Glusco
|
22,15
|
0,00
|
24,15
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
KLO
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
UPG
|
21,50
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Параллель
|
24,32
|
0,00
|
25,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
BVS
|
21,59
|
0,20
|
22,59
|
0,20
|
21,99
|
0,30
|
Chipo
|
20,84
|
0,00
|
21,84
|
0,00
|
20,78
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
20,50
|
0,20
|
21,50
|
0,20
|
20,80
|
0,00
|
Авантаж 7
|
19,45
|
0,50
|
20,45
|
0,50
|
19,45
|
0,50
|
SUN OIL
|
21,88
|
0,00
|
22,88
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Фактор
|
20,00
|
0,20
|
21,00
|
0,20
|
18,80
|
0,10
|
Prime
|
19,90
|
0,70
|
21,20
|
0,70
|
19,80
|
0,40
|
Mango
|
19,59
|
0,20
|
20,59
|
0,20
|
19,69
|
0,20
|
Автопорт
|
24,30
|
0,30
|
24,80
|
0,30
|
24,30
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
21,82
|
0,02
|
22,87
|
0,02
|
22,30
|
0,02
|
|
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