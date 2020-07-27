За неделю (17-24 июля) цены на ДТ выросли на 950 грн/т

За прошедшую неделю (17-24 июля) железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 4,8% или 950 грн/т, до 20 890 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

Основной скачек цен был зафиксирован в среду, 22 июля - цена ДТ подскочила на 500 грн/т, до 20 700 грн/т. Таким образом рынок отреагировал на стремительное падение курса гривни и на «финт», который накануне, 21 июля, выкинула «Укртатнафта». Напомним, к обеду вторника завод поднял цену на свое ДТ на 2200 грн/т, до 22 000 грн/т, а бензины собственного производства снял с продажи.

По словам участников рынка, увеличение цен могло быть вызвано ограниченностью свободного ресурса на заводе и очевидной перспективой дальнейшего подорожания. Однако рынок стараний Кременчугского НПЗ не поддержал и к пятнице, 24 июля, дизтопливо завода подешевело на 1300 грн/т, до 20 700 грн/т.

24 июля в Коростене и Сарнах с белорусским и литовским ДТ выходил «Галнефтегаз» по 20 600 грн/т, (+ 600 грн/т к 17 июля). Стоимость ДТ в Новограде-Волынском за неделю выросла на 1300 грн/т, до 21 300 грн/т. С предложением российского ДТ на ст. Новоград-Волынский в пятницу выходил «Анвитрейд».

ДТ в порту Николаев 24 июля предлагали «Фидея» (компания из орбиты «Трейд Коммодити») и «Алпен Трейд» по 21 100-21 250 грн/т. В порту «Пивденный» дизтопливо у операторов «Анвитрейд» и «Альянс Энерго Трейд» за неделю подорожало на 1200-1300 грн/т, до 21 000-21 400 грн/т.

Вслед за крупным оптом дорожали и мелкооптовые партии ДТ. За неделю ресурс подорожал до 17,59 грн/л, что на 4,8% или 81 коп./л дороже цены прошлой пятницы.

На терминале в Новограде-Волынском 24 июля мелкооптовые партии ДТ от компаний «Альянс Энерго Трейд» и «Мартин Трейд» предлагались по 17,30-17,40 грн/л (+50 коп./л к 17 июля), а в Коростене «Укроилпродукт» и UPG выставляли белорусское ДТ по 17,10-17,15 грн/л (+65-70коп./л).

Основным фактором, влияющим на рост цены на прошлой неделе, большинство трейдеров называют ослабление курса гривни, который за неделю потерял 75 коп. к доллару, и рост котировок в Европе на 10 долл./т.

Напомним, крупнооптовые партии дизельного топлива начали дорожать с начала июля. За этот период они подорожали на 2500 грн/т или 13%. В то же время участники рынка отмечают, что профицит ресурса, который возник на рынке из-за больших запасов, оказывает основное сдерживающее влияние на цены.

