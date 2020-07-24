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Розничные сети 24 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-30 коп
17:31 24.07.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
ОККО в среднем повысила цены на 28 коп./л, до 12,34 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,29 грн/л (+30 коп./л к 23 июля). В сети WOG средняя цена автогаза выросла до 12,14 грн/л (+7 коп./л).
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5 коп./л, до 11,05-11,12 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован во Львовской области, где группа увеличила цены на 30 коп./л - с 10,95 до 11,25 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 5-20 коп./л.
Такие сети как KLO, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», Marshal и Motto подняли цены на 5-10 коп./л (см. табл.).
Отметим, с 17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным «А-95», выросла на 600 грн/т, до 18 470 грн/т. За этот же период ресурс на аукционах «Укргаздобычи» подорожал на 730 грн/т, до 18 000 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 на 24 июня, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,34
|
0,28
|
WOG
|
12,14
|
0,07
|
Авиас
|
11,05
|
0,05
|
Укрнафта
|
11,12
|
0,05
|
AMIC
|
11,59
|
0,00
|
Shell
|
11,91
|
0,00
|
SOCAR
|
12,18
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,88
|
0,05
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,14
|
0,15
|
Автотранс
|
11,98
|
0,00
|
UPG
|
11,30
|
0,00
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,15
|
0,10
|
Chipo
|
11,12
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,69
|
0,00
|
Marshal
|
11,40
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,51
|
0,00
|
Mango
|
11,09
|
0,00
|
Motto
|
11,61
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
11,65
|
0,06
|
|
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